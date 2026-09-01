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«Запас міцності вичерпався»: голова Асоціації фермерів порівняв нинішню ситуацію з 2022 роком

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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«Запас міцності вичерпався»: голова Асоціації фермерів порівняв нинішню ситуацію з 2022 роком
Окремою проблемою стало різке скорочення можливостей для експорту
фото з відкритих джерел

«До різкого перекриття експорту фермери були практично не готові»

Українські фермери сьогодні мають значно менший фінансовий запас, ніж на початку повномасштабного вторгнення Росії. До різкого скорочення експорту агровиробники виявилися практично не готовими, а кошти, які були в господарств, за роки війни значною мірою вичерпалися. Про це заявив голова Асоціації фермерів Віктор Гончаренко в інтерв'ю «Главком».

За його словами, нинішня ситуація принципово відрізняється від весни 2022 року. Тоді після початку повномасштабної війни українські господарства також зіткнулися з проблемами зі збутом, однак держава швидко запровадила механізми підтримки.

«Навесні 2022 року була прогалина, коли склади в господарствах були забиті й збуту не було, але ситуацію тоді вирішили. Держава надала пільгові безвідсоткові кредити і для малих, і великих фермерів, що дало змогу засіяти поля», – розповів він.

Нині, за словами голови Асоціації фермерів, грошовий запас агровиробників значно нижчий, ніж чотири роки тому. Частину коштів господарства витрачали не лише на виробництво, а й на допомогу військовим та волонтерам.

«Ті гроші, які були, практично закінчилися, бо фермери, окрім того, що займаються своїми господарствами, ще й намагаються допомагати волонтерам і військовим», – зазначив він.

Окремою проблемою стало різке скорочення можливостей для експорту. За словами фермера, до таких змін агровиробники не встигли підготуватися, тому нині частина господарств залишилася без достатнього оборотного капіталу.

Водночас експерт наголосив на ролі малих фермерських господарств, які у 2022 році змогли швидко адаптуватися до нових умов. Зокрема, після окупації частини південних територій виробництво овочів почали активніше розвивати господарства у західних областях.

«Маленькі фермери швидко переорієнтувалися саме на ті культури, які були критично потрібні», – пояснив він.

На його думку, нині ситуація ускладнюється тенденцією до укрупнення аграрного бізнесу. Великі компанії мають кращий доступ до кредитних ресурсів, тоді як малим господарствам банки часто неохоче надають фінансування.

Варто зазначити, у серпні Україна суттєво скоротила обсяги експорту агропродукції. За даними Spike Brokers, за 1–27 серпня країна експортувала 1,73 млн тонн агропродукції – майже вдвічі менше, ніж за аналогічний період липня.

Найбільше скоротилися відвантаження зернових. Експорт пшениці, кукурудзи та ячменю впав майже на 70%. Зокрема, кукурудзи Україна експортувала на 84,3% менше, ніж за аналогічний період липня.

Однією з причин стало різке падіння залізничних перевезень зерна до портів – на 42%. Spike Brokers пов'язує це зі зниженням активності поїздів у напрямку портів на тлі їхньої блокади. Водночас перевезення у напрямку західного кордону зросли у 2,4 раза.

Ще однією проблемою Гончаренко назвав ситуацію з фермерами, які одночасно є військовослужбовцями. За його словами, господарствам таких власників банки можуть відмовляти у кредитуванні.

«Коли власники фермерських господарств перебувають на службі у Збройних Силах, їх господарствам часто відмовляють у кредитах», – зазначив він.

 

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Теги: фермерство Україна зерно

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