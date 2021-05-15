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    Економіка та фінанси

    «Карантинні» 8 тис. грн: з бюджету вже витратили 1 мільярд

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    Виплати передбачені фізичним особам-підприємцям (ФОП) та найманим працівникам у зв'язку із посиленням карантину - «Карантинні» 8 тис. грн: з бюджету вже витратили 1 мільярд

    Виплати передбачені фізичним особам-підприємцям (ФОП) та найманим працівникам у зв'язку із посиленням карантину

    Понад 1 млрд грн вже виплатила держава людям і бізнесу, який знаходився в червоних карантинних зонах

    Станом на 15 травня на виплати для підприємців і найманих працівників, діяльність яких була припинена через посилення карантинних обмежень пішов 1 мільярд гривень.

    Про це повідомив прем'єр міністр України Денис Шмигаль у Facebook.

    «Понад 1 млрд грн вже виплатила держава людям і бізнесу, який знаходився в червоних карантинних зонах», – йдеться у повідомленні.

    Зазначимо, станом на 11 травня Пенсійний фонд профінансував 800 млн грн для забезпечення виплат допомоги ФОП та найманим працівникам у зв'язку із посиленням карантину.

    Як відомо, підприємці та наймані працівники зможуть податися на отримання 8 тисяч гривень допомоги, навіть, якщо їхній регіон вийшов з червоної зони карантину.

    Всього на одноразову матеріальну допомогу для підприємців та найманих працівників, постраждалих через карантинні обмеження, було спрямовано 1,4 мільярда гривень.

    Щоб подати заяву необхідно:

    • зареєструватися на порталі або в додатку «Дія» за допомогою електронного підпису або BankID. Додаток автоматично перевірить дані в реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду та Державної податкової служби на відповідність умовам виплати;
    • обрати область, в якій ФОП провадить діяльність;
    • підтвердити поточне місце роботи.
    • ввести номер гривневого рахунку у форматі IBAN;
    • перевірити та надіслати сформовану заяву.

    Раніше уряд України оновив перелік видів діяльності, за якими підприємці можуть отримати карантинну допомогу в розмірі вісім тисяч гривень.

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    Теги: економіка гроші бізнес фінанси Пенсійний фонд Денис Шмигаль
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