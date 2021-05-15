«Карантинні» 8 тис. грн: з бюджету вже витратили 1 мільярд

Виплати передбачені фізичним особам-підприємцям (ФОП) та найманим працівникам у зв'язку із посиленням карантину

Понад 1 млрд грн вже виплатила держава людям і бізнесу, який знаходився в червоних карантинних зонах

Станом на 15 травня на виплати для підприємців і найманих працівників, діяльність яких була припинена через посилення карантинних обмежень пішов 1 мільярд гривень.

Про це повідомив прем'єр міністр України Денис Шмигаль у Facebook.

«Понад 1 млрд грн вже виплатила держава людям і бізнесу, який знаходився в червоних карантинних зонах», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, станом на 11 травня Пенсійний фонд профінансував 800 млн грн для забезпечення виплат допомоги ФОП та найманим працівникам у зв'язку із посиленням карантину.

Як відомо, підприємці та наймані працівники зможуть податися на отримання 8 тисяч гривень допомоги, навіть, якщо їхній регіон вийшов з червоної зони карантину.

Всього на одноразову матеріальну допомогу для підприємців та найманих працівників, постраждалих через карантинні обмеження, було спрямовано 1,4 мільярда гривень.

Щоб подати заяву необхідно:

зареєструватися на порталі або в додатку «Дія» за допомогою електронного підпису або BankID. Додаток автоматично перевірить дані в реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду та Державної податкової служби на відповідність умовам виплати;

обрати область, в якій ФОП провадить діяльність;

підтвердити поточне місце роботи.

ввести номер гривневого рахунку у форматі IBAN;

перевірити та надіслати сформовану заяву.

Раніше уряд України оновив перелік видів діяльності, за якими підприємці можуть отримати карантинну допомогу в розмірі вісім тисяч гривень.