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Ліквідація «мертвих» держпідприємств одним махом. Голова Фонду держмайна запропонував креативну схему

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Ліквідація «мертвих» держпідприємств одним махом. Голова Фонду держмайна запропонував креативну схему
Голова Фонду держмайна Дмитро Наталуха воює з «сутенерами державного майна», які фактично приватизували держпідприємства через підконтрольний менеджмент
фото із відкритих джерел

Наталуха: «На деяких збанкрутілих підприємствах люди десятки років чекають на заборговану зарплату»

Фонд державного майна розглядає нестандартний механізм масової ліквідації державних підприємств, які роками не ведуть діяльності та лише генерують збитки для бюджету. Йдеться про створення єдиного пулу з десятків таких активів із подальшим продажем його приватному покупцю, який вже самостійно завершить процедури ліквідації. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів голова ФДМУ Дмитро Наталуха.

Більшість держпідприємств працюють у збиток

Попередній аудит показав, що переважна більшість державних підприємств, які перебувають на балансі Фонду, фактично не мають перспектив для подальшої роботи.

«Ми попередньо підрахували, що неліквідних держпідприємств, діяльність яких, напевно, варто припинити або їх ліквідувати, – десь 70-80%. Бо вони генерують лише збитки для бюджету», – заявив Наталуха.

При цьому минулого року було ліквідовано лише п'ять таких підприємств. Очільник Фонду пояснив, що чинна процедура ліквідації є надто повільною та потребує окремого судового провадження щодо кожного підприємства. «Якщо ми будемо йти за звичною процедурою, ліквідація неліквідних підприємств триватиме століттями», – наголосив він.

Фонд пропонує об'єднати підприємства в один пакет

Саме тому Фонд шукає альтернативні варіанти вирішення проблеми. За словами Наталухи, зараз вивчається можливість об'єднання десятків підприємств в один пакет із подальшим продажем цього пулу.

«Ми хотіли б об'єднати 10-20-50 підприємств, які йдуть на ліквідацію, в єдиний пул і виставити їх на приватизацію вже оцим пулом», – пояснив керівник ФДМУ.

Після цього, за задумом Фонду, міжнародні партнери могли б допомогти створити окрему приватну структуру для придбання такого пакета активів.

«Потім домовитися з нашими міжнародними партнерами про створення приватної компанії конкретно під викуп цього пулу і далі ліквідувати лише одну компанію, яка цей пул купила», – зазначив Наталуха.

Він визнав, що така схема виглядає нетрадиційною. «Звісно, така ідея виглядає трохи «піратською», але може бути достатньо ефективною, щоб закрити тему «мертвих» держпідприємств», – сказав голова ФДМУ.

На деяких підприємствах роками не виплачують зарплати

За його словами, серед підприємств, які потенційно можуть потрапити до такого пулу, є як структури, що не працюють ще з радянських часів, так і компанії, які збанкрутували у 1990-х та 2000-х роках. Особливо складною залишається ситуація з боргами перед працівниками.

«На деяких збанкрутілих підприємствах люди десятки років чекають на заборговану зарплату», – наголосив Наталуха.

Водночас є й підприємства, які формально продовжують існувати, але не мають ані майна, ані коштів, ані боргів. За словами очільника Фонду, нерідко майно з таких структур було виведене раніше, а самі підприємства передавалися на баланс держави лише для того, щоб не обтяжувати інші органи влади.

Також Дмитро Наталуха повідомив, що аудит Фонду державного майна виявив масштабні проблеми у сфері управління держактивами. За його словами, понад половина державних підприємств існують лише на папері, а значна частина з них роками накопичує збитки та фактично не здійснює господарської діяльності.

Фонд державного майна очікує суттєвого зростання надходжень від оренди державного майна після переходу на обов'язкові відкриті онлайн-аукціони.

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Теги: Фонд державного майна майно Дмитро Наталуха

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