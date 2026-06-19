Продаж прав оренди майна на аукціонах. Голова Фонду держмайна поділився очікуваннями

Наразі діє пільговий механізм при оренді державного майна для певних категорій

Фонд державного майна очікує суттєвого зростання надходжень від оренди державного майна після переходу на обов'язкові відкриті онлайн-аукціони. Нова система вже ліквідувала одну з найпоширеніших схем позаконкурентного викупу державних об'єктів та має забезпечити значно більшу конкуренцію між орендарями. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив голова ФДМУ Дмитро Наталуха.

Одним із головних результатів реформи стало фактичне припинення практики так званих невід'ємних поліпшень, яка дозволяла орендарям отримувати державне майно без відкритої конкуренції.

«Це був абсолютно позаконкурентний викуп, коли орендарі інвестували кошти в ремонт або модернізацію об'єкта, при цьому часто завищували оцінку цих інвестицій. Якщо ці інвестиції взагалі були, бо інколи їх проводили просто на папері», – пояснив Наталуха.

Наталуха зазначив, що після змін права оренди державного майна продаються виключно через систему «Prozorro.Продажі». При цьому підприємці, які справді вкладали кошти в модернізацію об'єктів, не втратять своїх інвестицій. За словами очільника Фонду, вартість підтверджених невід'ємних поліпшень компенсуватиметься та враховуватиметься під час остаточного продажу активу.

Наталуха нагадав, що, за оцінками Transparency International, попередній механізм приносив державі та громадам приблизно на 45% менше доходів, ніж відкриті аукціони. «Тепер є сподівання, що надходження від оренди збільшаться майже вдвічі», – зазначив він.

Водночас у Фонді поки не планують змінювати чинну систему пільг для окремих категорій орендарів. Зокрема, релоковані підприємства мають право протягом перших шести місяців орендувати державне майно за символічною ставкою одна гривня за квадратний метр. Після цього вони переходять на загальні умови оренди через аукціони.

Окремі пільги також діють для бізнесу на тимчасово окупованих територіях та в районах активних бойових дій. Для таких орендарів передбачена стовідсоткова знижка на орендну плату.

На решті території України до завершення воєнного стану продовжує діяти знижка у розмірі 50%. Водночас у Фонді державного майна вже обговорюють можливий перегляд частини пільг для регіонів із високою економічною активністю, які не належать до прифронтових зон.

Також Дмитро Наталуха повідомив, що Фонд держмайна розраховує збільшити надходження від оренди державного майна та земельних активів завдяки розширенню конкурентних аукціонів у системі «Prozorro.Продажі». Також у ФДМУ заявляли про намір розширити проєкт «Земельний банк», який уже охоплює десятки тисяч гектарів державних земель.

Дмитро Наталуха заявив, що результати аудиту установи виявилися значно гіршими, ніж він очікував. За його словами, понад половина державних підприємств, які перебувають на балансі Фонду, фактично існують лише на папері.