Головна Світ Економіка
search button user button menu button

У світі знайдене гігантське родовище цінних металів – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
У світі знайдене гігантське родовище цінних металів – Bloomberg
Відкриття нового мідного родовища є найбільшим за останні десятиліття
фото із відкритих джерел

Родовище у Піденній Америці містить щонайменше 13 мільйонів тонн металу, а також значну кількість золота і срібла 

Партнер BHP Group по спільному підприємству Lundin Mining Corp. оголосив, що проєкт Filo del Sol в Південній Америці став найбільшим відкриттям міді за останні три десятиліття на основі нових результатів буріння та аналізу. Про це пише Bloomberg, повідомляє «Главком».

Нерозроблене родовище містить щонайменше 13 млн тонн металу, а також значну кількість золота і срібла. Буріння триває, і передбачуваний розмір родовища збільшується, заявила Lundin.

«Розробляти мідні рудники стає все важче і набагато дорожче, навіть незважаючи на те, що світовий попит на цей метал, за прогнозами, зростатиме, враховуючи його роль в енергетичному переході», – йдеться в публікації. 

Початкові так звані мінеральні ресурси «підкреслили потенціал одного з найбільш високосортних нерозроблених проєктів з видобутку міді відкритим способом у світі, а також одного з найбільших ресурсів золота і срібла у світі», сказав головний виконавчий директор компанії Джек Лундін.

Минулого року BHP придбала Filo Corp. за $3 млрд у партнерстві з Lundin, щоб отримати право власності на два мідні проєкти, відомі як Filo del Sol та Josemaria, які розташовані на аргентинсько-чилійському кордоні. Для того, щоб перетворити їх на нові шахти, знадобляться багато років і мільярди доларів.

BHP Group Limited – найбільша у світі гірничодобувна компанія. Штаб-квартира компанії розташована у Мельбурні. BHP Billiton видобуває боксити, вугілля, мідь, марганець, залізну руду, уран, нікель, алмази, срібло та титаномісні мінерали, а також нафту та природний газ. Видобувні потужності компанії зосереджені в 25 країнах.

Нагадаємо, сусідня із РФ країна хоче заробити грошей на нових рідкісноземельних металах. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив активно проводити геологорозвідувальні роботи в Мангістауській області країни на предмет виявлення родовищ рідкісноземельних металів. У квітні міністерство промисловості та будівництва Казахстану повідомило, що в країні відкрили велике родовище рідкісноземельних металів. Загальні прогнозні ресурси ділянки в Карагандинській області оцінюють у понад 20 млн тонн із заляганням на глибині до 300 метрів. А середній вміст рідкісноземельних металів становить 700 г на тонну.

Читайте також:

Теги: вугілля металургія родовище

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У металургійній галузі після «Метінвесту» друге місце за обсягом сплачених податків посідає «АрселорМіттал Кривий Ріг» із показником 6,6 млрд грн
«Метінвест» Ахметова назвали найбільшим платником податків у металургії у 2024 році – NV новини компаній
16 квiтня, 11:12
Багі для ЗСУ
Понад 200 багі для ЗСУ виготовили зі сталі «Сталевого фронту» Ахметова
18 квiтня, 16:03
Рідкісноземельні метали можуть бути у Мангістауській області Казахстану
Сусідня із РФ країна хоче заробити грошей на нових рідкісноземельних металах
25 квiтня, 12:28
Основний обсяг припадає на чавун, сталеві напівфабрикати та залізо прямого відновлення
Санкції не діють: від початку року Євросоюз наростив імпорт російського металу на 71%
30 квiтня, 11:07
Екстремальні краш-тести: телеведучий Дмитро Комаров вперше показав роботу мартенівського цеху
Екстремальні краш-тести: телеведучий Дмитро Комаров вперше показав роботу мартенівського цеху
5 травня, 13:18
СВАМ (Carbon Border Adjustment Mechanism) – це механізм регулювання викидів вуглецю на кордоні з Європейським союзом
Головні виклики української металургії це дефіцит кадрів, дорога логістика та екологічне мито CBAM – дослідження
6 травня, 12:41
Як відомо, в Україні діє мито у 180 євро на експорт металобрухту до країн, що не входять до ЄС
В Україні спостерігається стратегічний дефіцит брухту, а його експорт стрімко зростає
8 травня, 13:37
Шахтарі ДТЕК ввели в роботу пʼять вугільних лав
З початку року ДТЕК ввів в роботу пʼять вугільних лав для забезпечення ТЕС паливом
8 травня, 15:55
«Укрзалізниця» пропонує підвищити вантажні тарифи на 37%
Втрата робочих місць і падіння ВВП: директорка Асоціації добувників оцінила наслідки підвищення залізничних тарифів
9 травня, 11:06

Економіка

У світі знайдене гігантське родовище цінних металів – Bloomberg
У світі знайдене гігантське родовище цінних металів – Bloomberg
США та Китай досягли попередньої угоди щодо зниження мит
США та Китай досягли попередньої угоди щодо зниження мит
Іспанія ввела жорсткі правила для зняття готівки
Іспанія ввела жорсткі правила для зняття готівки
Лідери Європи у енергетиці: які країни мають найбільші запаси нафти
Лідери Європи у енергетиці: які країни мають найбільші запаси нафти
В'єтнам і Росія домовились про швидке підписання угоди щодо будівництва АЕС
В'єтнам і Росія домовились про швидке підписання угоди щодо будівництва АЕС
Крок до припинення торговельної війни: США та Китай провели переговори
Крок до припинення торговельної війни: США та Китай провели переговори

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
218K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 травня: ситуація на фронті
81K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 травня 2025
61K
Перемовини в Стамбулі: аналітики ISW розкрили план Кремля
40K
Прокуратура підтверджує: злодій у законі Умка, якого «виховувало» СБУ, має зв’язки у правоохоронних органах
29K
Частина помилково виплатила військовому майже 2,5 млн. Чим закінчилася історія
27K
Путін не хоче миру з Україною, США та Китай заключили угоду: головне за ніч

Новини

Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua