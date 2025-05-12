У світі знайдене гігантське родовище цінних металів – Bloomberg

Родовище у Піденній Америці містить щонайменше 13 мільйонів тонн металу, а також значну кількість золота і срібла

Партнер BHP Group по спільному підприємству Lundin Mining Corp. оголосив, що проєкт Filo del Sol в Південній Америці став найбільшим відкриттям міді за останні три десятиліття на основі нових результатів буріння та аналізу. Про це пише Bloomberg, повідомляє «Главком».

Нерозроблене родовище містить щонайменше 13 млн тонн металу, а також значну кількість золота і срібла. Буріння триває, і передбачуваний розмір родовища збільшується, заявила Lundin.

«Розробляти мідні рудники стає все важче і набагато дорожче, навіть незважаючи на те, що світовий попит на цей метал, за прогнозами, зростатиме, враховуючи його роль в енергетичному переході», – йдеться в публікації.

Початкові так звані мінеральні ресурси «підкреслили потенціал одного з найбільш високосортних нерозроблених проєктів з видобутку міді відкритим способом у світі, а також одного з найбільших ресурсів золота і срібла у світі», сказав головний виконавчий директор компанії Джек Лундін.

Минулого року BHP придбала Filo Corp. за $3 млрд у партнерстві з Lundin, щоб отримати право власності на два мідні проєкти, відомі як Filo del Sol та Josemaria, які розташовані на аргентинсько-чилійському кордоні. Для того, щоб перетворити їх на нові шахти, знадобляться багато років і мільярди доларів.

BHP Group Limited – найбільша у світі гірничодобувна компанія. Штаб-квартира компанії розташована у Мельбурні. BHP Billiton видобуває боксити, вугілля, мідь, марганець, залізну руду, уран, нікель, алмази, срібло та титаномісні мінерали, а також нафту та природний газ. Видобувні потужності компанії зосереджені в 25 країнах.

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