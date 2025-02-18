Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку на Кіровоградщині: постраждали мати з дітьми

Внаслідок влучання БпЛА зайнялась пожежа. На місці працюють екстрені служби

У ніч проти 18 лютого ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку в одному з районів Кіровоградщини. Про це повідомляє очільник Кіровоградської ОДА Адрій Райкович.

Ворожий дрон протаранив багатоповерхівку фото: Кіровоградська ОДА

За його словами, внаслідок атаки російських дронів, є троє постраждалих. Це мати і двоє дітей. Їм одразу надали медичну допомогу. Старша дівчинка госпіталізації не потребувала.

«Евакуйовано мешканців з 38 квартир. Всі відповідні служби працюють», – повідомив він.

Влада показала кадри руйнувань фото: Кіровоградська ОДА

Райкович зазначив, що ворожі безпілотники атакували і Кропивницький район. Обійшлось без постраждалих.

Зазначимо, що вночі 17 лютого ворожі дрони атакували столицю. У місті працювали сили ППО. Внаслідок падіння уламків загорілось складське приміщення. Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про оперативну обстановку у місті.

За його словами, інших повідомлень, які стосуються наслідків ворожих атак не надходило. Інформація про постраждалих, станом на зараз відсутня. Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що у Святошинському районі впали уламки ворожого БпЛА. Він зазначив, що в дворі житлового будинку палають автівки.

Тривогу оголосили в столиці о 22:10. Про відбій повідомили о 23:06.