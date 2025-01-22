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Питання про виділення нової допомоги Україні призвело до розпаду коаліції – Шольц

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Питання про виділення нової допомоги Україні призвело до розпаду коаліції – Шольц
У листопаді минулого року канцлер Німеччини запропонував фінансувати допомогу Україні окремо
фото з відкритих джерел

Шольц заявив, що уряд не знає звідки брати гроші на підтримку України

Дефіцит бюджету Німеччини на 2025 рік становитиме 25-26 млрд євро. Тому поки що неможливо виділити Україні нову фінансову допомогу. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю Rheinische Post

За словами Шольца, у листопаді 2024 року він запропонував фінансувати допомогу Україні окремо. Для цього він хотів виділити 8,5 млрд євро на підтримку біженців у Німеччині, 4 млрд євро на постачання озброєння та ще 3 млрд євро на додаткові закупівлі зброї.

«Це призвело до так званого додаткового рішення у розмірі 15,5 млрд євро. Це важливо. Щоб не було ні економії коштом міст і муніципалітетів, ні скорочення пенсій. Уряд рухнув саме через це питання – і розрив триває досі», – наголосив німецький політик.

Канцлер зазначив, що наступному федеральному уряду в лютому доведеться ухвалити рішення про бюджет на 2025 рік. За словами німецького канцлера, збільшувати розрив, не вказавши, звідки візьмуться додаткові гроші, було б «вкрай недбало».

«Звідки візьмуться гроші на підтримку України? Звідки взяти додаткові 30 млрд євро з 2028 року, коли спеціальний фонд Бундесверу вже витрачено, а нам досі витрачати 2% нашої економіки на оборону?» – каже він.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц не погоджує новий великий пакет військової допомоги Україні. Так, в німецькому уряді вже кілька тижнів тривають суперечки щодо додаткової військової допомоги для України. За даними Der Spiegel, міністерка закордонних справ Анналена Бербок та міністр оборони Боріс Пісторіус запропонували виділити близько 3 млрд євро на озброєння для Сил оборони України.

Однак згодом міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус спростував ці заяви. За словами міністра, ніякої блокади немає, але внутрішнє узгодження нового пакета допомоги в уряді ще не завершено. Міністерство оборони підготувало пропозиції, однак остаточне політичне рішення має бути ухвалене найближчим часом.

До слова, у Давосі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою партії «Християнсько-демократичний союз», керівником опозиційної фракції ХДС/ХСС у німецькому Бундестазі Фрідріхом Мерцом. Він є кандидатом у канцлери Німеччини.

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Теги: уряд Німеччина Олаф Шольц фінансування гроші

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