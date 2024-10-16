Головна Країна Політика
search button user button menu button

Нардеп Федієнко судитиметься з Безуглою: що сталося

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Нардеп Федієнко судитиметься з Безуглою: що сталося
Федієнко відповів на звинувачення у корупції від Безуглої
колаж: glavcom.ua

Мар’яна Безугла відповіла на заяву Олександра Федієнка: «Суд так суд»

Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Олександр Федієнко заявив, що подасть в суд на нардепку Мар’яну Безуглу щодо захисту своєї честі, гідності та репутації. Відповідну заяву опублікував у Facebook.

Безугла звинуватила нардепа у корупції, однак такі дії, за словами Федієнка, несумісні з його посадою.

«Сьогодні та вчора мені надійшло багато запитів від різних медіа, а також від колег з приводу публікації інформації Мар'яною Безуглою про причетність мене як народного депутата до корупційних схем, та протизаконних лобістських схем та дій, які несумісні з діяльністю мене, як народного депутата», – йдеться у заяві.

Олександр Федієнко зауважив, що терпів такі звинувачення довго, але «десь буває межа»: «На жаль бувають випадки, коли «твої колеги», розуміючи свою неспроможність щось робити корисне, намагаються от таким чином дискредитувати інших. Критика це добре! Критика, а не безпідставні звинувачення, тим паче у корупції! Чесно кажучи, я довго терпів, але десь буває межа».

Нардеп Федієнко судитиметься з Безуглою: що сталося фото 1
скріншот

Нардеп додав, що буде першим, хто подасть в суд проти Безуглої. Він заявив, що також звернеться до регламентного комітету, адже дії нардепки несумісні з етикою народного обранця:

«Я буду першим, хто звертається в суд за захистом своєї честі, гідності та репутації. Я публічно заявляю, що дані дії Мар’яни Безуглої несумісні з етикою народного обранця та вимушений звернутись до регламентного комітету. Я публічно повідомляю, що дії Мар’яни Безуглої під час війни з РФ, підривають довіру до державних органів та є прямим безпосереднім втручанням в діяльність державного діяча».

Федієнко наголосив, що заяви Безуглої дискредитують його, як народного депутата: «Це наклеп не тільки на мене. Це наклеп на моїх близьких, на фракцію в якій я знаходжусь, на профільний комітет та військових які бувають на засіданнях та знають мене особисто. Така інформація є негативною та такою, що дискредитує мене як громадянина та народного депутата України та може шкодити моїй діловій репутації, а також порушує мої немайнові права на честь, гідність».

Народний депутат додав, що судові процеси будуть «публічними, тривалими та цікавими». Він зазначив, що прізвище його адвоката «приємно здивує» Безуглу.

У відповідь на заяву Федієнка Мар’яна Безугла відповіла: «Суд так суд».

Нардеп Федієнко судитиметься з Безуглою: що сталося фото 2
скріншот

Раніше, народна депутатка Мар'яна Безугла звинуватила у хабарництві начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича та направила запит до Державного бюро розслідувань. Вона заявила, що нібито на її офіційне звернення у ДБР відреагували «ухильно». За її словами, у відомстві повідомили, що передали інформацію до НАБУ для перевірки.

Нагадаємо, 19 вересня Верховна Рада звільнила нардепку Марʼяну Безуглу з посади заступника комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Читайте також:

Теги: корупція в Україні корупція скандал депутат партія Слуга народу суд Мар’яна Безугла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Начальник комунальної служби перевезень КМДА підозрюється у вимаганні грошей від перевізників
Начальник служби перевезень КМДА отримав підозру
17 вересня, 12:58
Окрім сплати великих штрафів, обранці пропонують відбирати майно у корупціонерів, котрі не сидітимуть у в'язницях
Відкупитися від тюрми за корупцію? Парламентарі зверстали нові розцінки
18 вересня, 12:20
Співачка наразі проживає у США
Аліна Гросу стала дипломатом в США? Речник МЗС розʼяснив ситуацію
24 вересня, 05:59
Автором законопроєкту виступила депутат Держдуми від «Єдиної Росії» Ельвіра Аіткулова. Їй 51 рік, у неї дві дочки та онука
Уряд РФ підтримав штрафи за «пропаганду чайлдфрі»
24 вересня, 07:50
Безугла звинуватила Анатолія Баргилевича в хабарництві
Безугла висунула звинувачення начальнику Генштабу ЗСУ
28 вересня, 16:25
Юрій Содоль командував обороною Харківського напрямку
Суд зобов'язав ДБР порушити справу проти екскомандувача Об'єднаних сил ЗСУ
30 вересня, 18:59
Тетяна Крупа під час засідання обласної ради
Голову Хмельницького МСЕК буде виключено зі складу депутатів облради
7 жовтня, 16:44
Народний депутат-утікач Артем Дмитрук сьогодні в режимі онлайн голосував на засіданні комітету з питань правоохоронної діяльності
Нардепа Дмитрука буде виключено з парламентського комітету
7 жовтня, 17:59
З березня 2023 року бренд PariMatch перебуває під санкціями в Україні
Хто клонує PariMatch. Суд заборонив видавати азартну ліцензію Pre Мatch
9 жовтня, 17:00

Політика

Україна хоче отримати запрошення в НАТО до того, як Байден піде з посади – посол
Україна хоче отримати запрошення в НАТО до того, як Байден піде з посади – посол
Нардеп Федієнко судитиметься з Безуглою: що сталося
Нардеп Федієнко судитиметься з Безуглою: що сталося
Тимошенко пояснила, в чому головна небезпека податкового закону
Тимошенко пояснила, в чому головна небезпека податкового закону
Не стукач, а викривач. Керівник НАЗК пояснив, чому треба стимулювати тих, хто доносить на корупціонерів
Не стукач, а викривач. Керівник НАЗК пояснив, чому треба стимулювати тих, хто доносить на корупціонерів
Україна інформаційно програла в питанні мобілізації? Радник Зеленського зробив заяву
Україна інформаційно програла в питанні мобілізації? Радник Зеленського зробив заяву
Український посол дорікнув Ізраїлю за відмову спільно боротися з іранськими дронами
Український посол дорікнув Ізраїлю за відмову спільно боротися з іранськими дронами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
110K
Росіяни пропонують перейменувати окуповані території в Україні на «історично російські»
77K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 жовтня: ситуація на фронті
53K
Масові рейди ТЦК: Нацрада звернулася з вимогою до медіа
36K
Відпочивають в елітних готелях. Польський міністр обурений поведінкою хлопців з України
35K
Слідство знайшло у голови хмельницького МСЕК мільйони у польських банках
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 жовтня 2024

Новини

Наступ РФ на Курщині, «непрості» БпЛА окупантів, Путін узаконює «довічне правління» своїх друзів: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Заморозки та подекуди дощ: прогноз погоди на 16 жовтня
Сьогодні, 06:00
У столиці тривога через атаку дронів тривала більше двох годин
Сьогодні, 00:56
16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Обовʼязкова евакуація на Купʼянщині та викриття корупційних схем у трьох регіонах. Головне за 15 жовтня
Вчора, 19:59
Просування ворога на Курщині та Сході, балістичний обстріл та матч збірної: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua