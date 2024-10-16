Нардеп Федієнко судитиметься з Безуглою: що сталося

Мар’яна Безугла відповіла на заяву Олександра Федієнка: «Суд так суд»

Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Олександр Федієнко заявив, що подасть в суд на нардепку Мар’яну Безуглу щодо захисту своєї честі, гідності та репутації. Відповідну заяву опублікував у Facebook.

Безугла звинуватила нардепа у корупції, однак такі дії, за словами Федієнка, несумісні з його посадою.

«Сьогодні та вчора мені надійшло багато запитів від різних медіа, а також від колег з приводу публікації інформації Мар'яною Безуглою про причетність мене як народного депутата до корупційних схем, та протизаконних лобістських схем та дій, які несумісні з діяльністю мене, як народного депутата», – йдеться у заяві.

Олександр Федієнко зауважив, що терпів такі звинувачення довго, але «десь буває межа»: «На жаль бувають випадки, коли «твої колеги», розуміючи свою неспроможність щось робити корисне, намагаються от таким чином дискредитувати інших. Критика це добре! Критика, а не безпідставні звинувачення, тим паче у корупції! Чесно кажучи, я довго терпів, але десь буває межа».

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Нардеп додав, що буде першим, хто подасть в суд проти Безуглої. Він заявив, що також звернеться до регламентного комітету, адже дії нардепки несумісні з етикою народного обранця:

«Я буду першим, хто звертається в суд за захистом своєї честі, гідності та репутації. Я публічно заявляю, що дані дії Мар’яни Безуглої несумісні з етикою народного обранця та вимушений звернутись до регламентного комітету. Я публічно повідомляю, що дії Мар’яни Безуглої під час війни з РФ, підривають довіру до державних органів та є прямим безпосереднім втручанням в діяльність державного діяча».

Федієнко наголосив, що заяви Безуглої дискредитують його, як народного депутата: «Це наклеп не тільки на мене. Це наклеп на моїх близьких, на фракцію в якій я знаходжусь, на профільний комітет та військових які бувають на засіданнях та знають мене особисто. Така інформація є негативною та такою, що дискредитує мене як громадянина та народного депутата України та може шкодити моїй діловій репутації, а також порушує мої немайнові права на честь, гідність».

Народний депутат додав, що судові процеси будуть «публічними, тривалими та цікавими». Він зазначив, що прізвище його адвоката «приємно здивує» Безуглу.

У відповідь на заяву Федієнка Мар’яна Безугла відповіла: «Суд так суд».

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Раніше, народна депутатка Мар'яна Безугла звинуватила у хабарництві начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича та направила запит до Державного бюро розслідувань. Вона заявила, що нібито на її офіційне звернення у ДБР відреагували «ухильно». За її словами, у відомстві повідомили, що передали інформацію до НАБУ для перевірки.

Нагадаємо, 19 вересня Верховна Рада звільнила нардепку Марʼяну Безуглу з посади заступника комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.