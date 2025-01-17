Нідерланди передають Україні ще €27 млн

€20 млн, які передадуть Нідерланди, будуть спрямовані на Фонд енергетичної підтримки України

Україна отримає €27 млн від Нідерландів. Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп під час візиту до Києва 16 січня, йдеться на сайті українського МЗС.

У межах цих пакетів, зокрема, €7 млн надійдуть через UCAP під координацією НАТО.

Ще €20 млн спрямують Фонду енергетичної підтримки України.

Зазначається, що під час візиту Велдкамп обговорив із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою підготовку 16-го санкційного пакету ЄС. Сторони погодилися з необхідністю підвищення ціни війни для агресора, посилення санкцій і закриття шляхів їхнього обходу.

Також під час обговорень створеного торік у Гаазі спеціального реєстру для відшкодування збитків, завданих українцям російською агресією, міністри скоординували кроки для запуску компенсаційного механізму і його наповнення коштом конфіскованих російських активів.

Раніше повідомлялося, що у Нідерландах допускають варіант, що миротворчу місію ЄС можна відправити в Україну без одноголосного рішення всіх країн блоку.

Європейському Союзу з 27 країнами-членами важко погодити рішення щодо можливих миротворчих сил.

Втім міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс не став прогнозувати можливу участь його країни. Він заявив, що й далі «повністю підтримує» рішення, що Нідерланди не вступатимуть у бойові дії в Україні. А проте зазначив, що участь у миротворчій місії – це дещо інше, бо «йдеться про збереження миру».