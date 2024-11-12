Ірландія дає $92 тис. за переїзд на мальовничий острів

Щоб отримати фінансову допомогу, люди повинні придбати порожній будинок на острові і відремонтувати його, на це потрібно близько 13 місяців

Уряд Ірландії готовий виплатити близько $92 тис. тим, хто вирішить придбати нерухомість на одному з прибережних островів країни.

У рамках програми «Наші живі острови» Ірландія має на меті відродити острівні спільноти та підтримати їх сталий розвиток. Щоб отримати фінансову допомогу, покупці повинні придбати порожній будинок на острові і провести його ремонт, на який потрібно близько 13 місяців. Виплата провадиться лише після завершення всіх ремонтних робіт та перевірки придатності житла для проживання.

У ролику YouTube-каналу Magnify наведено приклад островів Арран, які колись були густонаселеними, але згодом зіткнулися зі зменшенням населення. Уряд пропонує фінансову підтримку з метою відродити ці та інші мальовничі куточки Ірландії.

Програма розрахована на 10 років та спрямована на стимулювання стійких та динамічних спільнот на островах. Ірландські прибережні острови, де доступ до материка обмежений припливами, історично значущі для культури країни, і тепер у них з'явився шанс повернути минуле життя завдяки новим мешканцям.

Інтерес до програми викликав зростання цін на нерухомість на островах. Деякі місцеві агентства нерухомості повідомляють, що вартість навіть старих будівель значно збільшилася з моменту запуску програми.

Крім Ірландії, схожі програми реалізуються в Італії, де, наприклад, маленьке село готове запропонувати до 30 тис. євро (близько 25 тис. фунтів) для залучення нових мешканців. У Magnify зазначають, що такі ініціативи залучають не лише місцевих, а й іноземних покупців, багато з яких надихаються ідеєю відокремленого життя в оточенні природи та віддаленої роботи.