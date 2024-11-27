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Байден не встигне надати Україні обіцяну багатомільярдну допомогу: WSJ повідомила причину

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Байден не встигне надати Україні обіцяну багатомільярдну допомогу: WSJ повідомила причину
Білий дім обіцяв Україні, що надішле усю суму до завершення каденції Байдена
фото: АР

Пентагон вже досяг місячного ліміту відправлення зброї Україні

Президент США Джо Байден може не встигнути надати Україні обіцяну багатомільярдну допомогу. Йому бракує часу до інавгурації Дональда Трампа. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal.

Як повідомляє видання, Пентагон вже досяг місячного ліміту відправлення зброї Україні й зараз натрапляє на труднощі в її доставці.

Білий дім раніше запевняв, що встигне передати усю суму до завершення президентської каденції Джо Байдена, але тепер змінив свою позицію. Натомість адміністрація почала наполягати на мобілізації додаткових ресурсів.

Попри зусилля, уряд США не встигає освоїти понад $6,5 млрд, передбачених на військову підтримку України. За інформацією WSJ, доля цих коштів буде залежати від рішень нового президента Дональда Трампа, якому передадуть відповідні повноваження.

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден закликав Конгрес виділити додаткові $24 млрд для посилення військової підтримки України та інші потреби. Запит Байдена складається із $13,1 млрд для військової допомоги Україні та поповнення запасів зброї на складах Пентагону, що використовуються для підтримки у війні.

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Теги: військова допомога Україна Джозеф Байден президент Дональд Трамп вибори у США США

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