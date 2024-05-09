Названо найбагатшу фракцію українського парламенту

Аналіз даних свідчить про підвищення рівня заробітної плати нардепів, середньорічний показник у 2023 році збільшився на 36% в порівнянні з показником у 2022 році

Нині у Верховній Раді налічується 401 народний депутат

Сукупний дохід чинних народних депутатів, декларації яких є у відкритому доступі за 2022-2023 рр., склав більше 7 млрд грн. Аналітики R&D центру YouControl проаналізували декларації народних обранців щодо розміру доходу та заробітної плати за останні два роки.

Згідно з даними, 42% від суми складають доходи депутатів «Європейської Солідарності», 18% – «Слуги народу», 12% – «Партії «За майбутнє», 6% – «Довіри», 5% – доходи позафракційних нардепів. Доходи інших політсил складають трохи більше ніж 10% від загальної суми.

Фахівці YouControl вивчили дані Єдиного державного реєстру декларацій. А саме: 11 розділ декларацій «Доходи, у тому числі подарунки». Було виявлено 391 декларацію чинного народного депутата за 2022-2023 роки. Нині ж у Верховній Раді налічується 401 народний депутат 9 скликання.

Також аналіз даних свідчить про підвищення рівня заробітної плати нардепів, середньорічний показник у 2023 році збільшився на 36% в порівнянні з показником у 2022 році.

Фракція «Слуга народу»

Доходи депутатів найчисельнішої фракції партії «Слуга народу» за досліджуваний період становлять 1,33 млрд грн або 18% від сукупного доходу чинних нардепів.

Найбільший дохід серед членів фракції «Слуга народу» у 2023 році задекларувала Ірина Кормишкіна – 123,5 млн грн. Найменший дохід серед «Слуг народу» у 2023 році у розмірі отримали: Дар’я Володіна – 455 тис. грн, Сергій Демченко – 480 тис. грн та Наталія Локтіонова – 536 тис. грн.

Фракція «Батьківщина»



З фракції «Батьківщина» 24 народні депутати за два роки задекларували сукупний дохід у 272 млн грн. Дохід депутатів у 2023 році зріс більш ніж у 2 рази в порівнянні з 2022-м. Серед лідерів за доходами в “Батьківщині» у 2023 році також стали Олег Мейдич – 45,8 млн грн та Костянтин Бондарєв – 9,8 млн грн. Найменший дохід серед членів фракції у Сергія Євтушка – 696 тис.грн.

Фракція «Європейська Солідарність»

Загальний дохід депутатів «Європейської Солідарності» за 2022-2023 рр. складає трохи більше ніж 3 млрд грн. Понад 95%, тобто 2,9 млрд грн від цієї суми, припадає на дохід Петра Порошенка. Найменші доходи задекларували Максим Саврасов та Ахтем Чийгоз – 642 тис. грн та 666,7 тис. грн відповідно.

Фракція «Голос»

Сукупний дохід 20 депутатів від «Голос» за 2022 рік складав 44,5 млн грн. А у 2023-му збільшився на 15,9% і становить 51,5 млн грн. Це найменший показник серед усіх представлених фракцій та груп парламенту 9 скликання.

Найбільше задекларували члени фракції Ярослав Рущишин – ключова особа «Групи родини Рущишин» із доходом за 2023 рік у 9,8 млн грн, Галина Васильченко – 8,9 млн грн та Юлія Клименко – 6,6 млн грн.

З найменшими доходами стала народна обраниця Олександра Устінова, дохід якої за 2023 рік склав 569 тис. грн.

Депутатська група «Партія «За майбутнє»

Сукупний дохід 17 депутатів «Партії «За майбутнє» за 2022 рік склав 387,2 млн грн. У 2023-му він збільшився на 33,2% до 515,8 млн грн. Тобто представники депутатської групи «Партія «За майбутнє” за два роки отримали 903 млн грн доходу, що становить 12,7% від загальних доходів чинних нардепів. Депутатом фракції з найменшими доходами є Ярослав Дубневич, учасник «Групи братів Дубневичів», дохід якого за 2023 рік склав 503 тис. грн.

Депутатська група «Довіра»

Сукупний дохід 19 депутатів групи «Довіра» за 2023 рік збільшився вдвічі та склав 314,5 млн грн проти 148,7 млн грн у 2022-му. Найзаможнішими депутатами в «Довірі» є Борис Приходько, ексзаступник голови Нацбанку, дохід якого за 2023 рік склав 227,9 млн грн

Депутатська група «Відновлення України»

Сукупний дохід 17 членів депутатської групи за 2023 рік склав майже 70,5 млн грн, а за 2022 рік понад 260 млн грн. Це єдина депутатська група, сукупний дохід якої зменшився більш ніж в три рази. Здебільшого це відбулось внаслідок зменшення доходів Вадима Столара.

Найбільший задекларований дохід у 2023 році серед нардепів «Відновлення України» отримав Ігор Кісільов – понад 38 млн грн. Депутатом з найменшим доходом в групі «Відновлення України» є Євген Яковенко.

Депутатська група «Платформа за життя та мир»

Сукупний дохід 22 членів депутатської групи склав понад 130 млн грн за 2023 рік та 143 млн грн за 2022-й. До трійки лідерів з найбільшим сукупним доходом у 2023-му входять: Юрій Бойко, Віталій Борт та Григорій Суркіс.

Раніше повідомлялося, що керівники секретаріатів комітетів отримували мільйонні доходи у 2022 році. Ці суми у кілька разів перевищують річний дохід голів комітетів.

Найбільше отримував керівник секретаріату бюджетного комітету Андрій Ватульов – понад 1,5 млн грн. Для порівняння тогочасний голова комітету нардеп Юрій Арістов («Слуга народу») отримав понад 400 тис. грн за рік.