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Російський рубль обвалився до мінімуму з кінця травня

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Російський рубль обвалився до мінімуму з кінця травня
Російський рубль значно подешевшав проти долара США і євро
фото: The Moscow Times

Причиною падіння рубля називають насторожене локальне ставлення до ризиків, що зберігається, а також слабку активність російських експортерів у першій половині календарного місяця

Російський рубль у понеділок значно подешевшав проти «токсичних» , як вважає влада РФ, але глобально безпечних валют долара США і євро. Про це повідомляє The Moscow Times.

Причиною такого падіння називають насторожене локальне ставлення до ризиків, що зберігається, а також слабку активність російських експортерів у першій половині календарного місяця.

Паралельно російська валюта не залишає спроб закріпитися у плюсі ​​в парі з китайською валютою на тлі підвищених продажів юаня Центробанком та позитивної динаміки нафти.

Окрім цього, за інформацією видання, у понеділок курс рубля пережив обвальне падіння на міжбанківському міжнародному валютному ринку Forex - на тлі наступу ЗСУ у Курській області, зупинити яке російським військам не вдається шостий день поспіль.

Нагадаємо, під нові санкції США потрапили, зокрема, Московська біржа та російський національний кліринговий центр (НЦК). Це означає ізоляцію від доларової системи. Із 13 червня припинилися торги доларом, євро і гонконгським доларом. Про поточну ситуацію на валютному й фондовому ринку РФ повідомляють російські ЗМІ.

До слова, китайська компанія Alibaba, що володіє маркетплейсом AliExpress, перестала приймати рублі і не дозволяє оформити поставку в Росію. Тепер російським покупцям доведеться задіяти схеми з казахстанськими, киргизькими та вірменськими картами. При цьому для фізичної доставки товарів до Росії доведеться вдатися до «якихось транзитних схем», що призведе до подорожчання та втрати «економічного сенсу» у придбанні продукції на маркеплейсі.

Читайте також: Китай обирає долар, а не рублі. Чому так сталося
Теги: влада росія рублі економіка

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