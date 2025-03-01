Туреччина на саміті у Лондоні знову запропонує провести переговори України і РФ – ЗМІ

Як відомо, Туреччина готова надати дипломатичне посередництво для врегулювання війни в Україні, але про відправлення військових поки не йдеться

Міністр закордонних справ поінформує європейських лідерів про зусилля Туреччини щодо пошуку «справедливого і тривалого миру»

Міністр закордонних справ Туреччини на зустрічі європейських лідерів у Лондоні в неділю, 2 березня, повторить пропозицію Анкари провести прямі мирні переговори між Україною та Росією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Так, у неділю міністр закордонних справ Хакан Фідан поінформує європейських лідерів про зусилля Туреччини щодо пошуку «справедливого і тривалого миру» у війні, повідомило джерело.

Співрозмовник агентства додав, що Фідан також підтвердить прихильність Анкари територіальній цілісності і суверенітету України.

Очікується, що Фідан «підкреслить, що Туреччина, яка приймала прямі переговори між Росією і Україною в березні 2022 року, готова взяти на себе цю роль в майбутньому періоді», і скаже, що всі сторони повинні спільно зосередитися на тривалій регіональній безпеці і стабільності, а також економічному процвітанні в переговорах.

Нагадаємо, Туреччина готова надати дипломатичне посередництво для врегулювання війни в Україні, але про відправлення військових поки не йдеться.

Раніше Bloomberg із посиланням на джерела повідомив про готовність Туреччини відправити військовослужбовців до України після закінчення бойових дій. Йшлось про те, що нібито Туреччина відкрита до ініціативи європейських країн щодо відправки свого контингенту до України.

За словами співрозмовників агентства, це питання Ердоган обговорив з українським лідером Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ країни-агресорки Сергієм Лавровим.

Крім того Україна запропонувала Туреччині допомогти відновити країну після підписання мирної угоди.

Повідомляється, що Київ передав Анкарі досьє з проєктами реконструкції. Тендери відбуватимуться у квітні-травні. Досьє включає проєкти у сферах енергетики, ЖКГ, водопостачання та будівництва автодоріг. Видання зазначає, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що турецькі компанії готові підтримати Україну в ліквідації наслідків військових дій. За підсумками зустрічі із Зеленським Ердоган зробив заяви щодо територіальної цілісності України. «Я ще раз нагадав про підтримку Туреччиною територіальної цілісності та суверенітету України. Це дуже, дуже важливо для нас».

До слова, Євросоюз має намір призначити власного спецпосланця, який представлятиме Брюссель на можливих переговорах щодо врегулювання війни в Україні.