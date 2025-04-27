Україна домовилася не зараховувати допомогу США в угоді про надра – Шмигаль

На зустрічі Шмигаля та Бессента було визначено чіткі «червоні лінії», які важливі для України

Україна та США досягли домовленості, що в угоді про надра не буде врахована допомога, яку Сполучені Штати надавали раніше. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає «Главком».

За словами Шмигаля, під час важливої зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом окремо обговорювалося питання двосторонньої угоди. Наразі над документом працюють юридичні команди обох сторін.

Прем'єр зазначив, що за результатами переговорів було визначено чіткі «червоні лінії», які важливі для України. Зокрема, угода має відповідати європейським зобов'язанням України, не суперечити Конституції та національному законодавству, а також обов'язково бути ратифікованою парламентом.

Крім того, Шмигаль наголосив на важливій домовленості: Україна не повинна буде повертати кошти за військову допомогу, надану США раніше.

«Досягнуто домовленостей, що в документі не зараховується допомога, надана до її підписання», – підсумував прем'єр.

Раніше ми писали, що Україна та Сполучені Штати ще мають узгодити ключові питання перед підписанням важливої угоди щодо співпраці у сфері корисних копалин. Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко в коментарі для агентства Reuters, передає «Главком».

Напередодні він разом з іншими українськими високопосадовцями, включно з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, провів зустріч із міністром фінансів США Скоттом Бессентом у Вашингтоні. Перемовини відбулися в межах весняних засідань Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

Нагадаємо, Україна та США в онлайн-режимі підписали меморандум, який засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду про корисні копалини. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко, передає «Главком».

«Україна і Сполучені Штати Америки підписали Меморандум, який засвідчує конструктивну спільну роботу наших команд та намір фіналізувати й укласти угоду, яка буде вигідна обом нашим народам», – написала Свириденко.

Також Україна та Сполучені Штати Америки домовилися розпочати роботу над створенням зони вільної торгівлі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує «Главком».