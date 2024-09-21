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Ціни на огірки в Україні знизилися

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Ціни на огірки в Україні знизилися
Огірки стали дешевше, ніж тиждень тому
фото з відкритих джерел

Наразі тепличні огірки в Україні коштують 40-55 грн/кг

Українські тепличні комбінати змушені знову знижувати ціни на огірки. Після короткочасного зростання цін тижнем раніше, виробники зіштовхнулися з надлишком пропозиції та зниженням попиту, що змусило їх знизити відпускні ціни. Станом на 20 вересня тепличні огірки в Україні коштують 40-55 грн/кг ($0,97-1,33/кг), що на 11% дешевше, ніж тижнем раніше. Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Цікаво, що навіть зменшення конкуренції з боку огірків із відкритого ґрунту не допомогло уникнути зниження цін. Попри це, тепличні огірки все ще значно дорожчі, ніж торік – на 150%. 

На цей час цю продукцію пропонують поодинокі господарства, які відвантажують на ринок залишкові партії овочів середньої та низької якості.

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Теги: економіка ціни зниження цін

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