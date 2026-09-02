НАТО попередило Європу про нові гібридні атаки та диверсії

У Альянсі закликали європейські країни бути готовими до посилення російської активності на тлі серії інцидентів.

НАТО попередило європейські країни про необхідність готуватися до нових гібридних атак і диверсій. Йдеться, зокрема, про дії, спрямовані на критичну інфраструктуру, транспортні об'єкти та інші важливі об'єкти в країнах Альянсу. Повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Альянсу.

Попередження пролунало на тлі низки підозрілих інцидентів у Європі, які західні уряди пов'язують із активізацією російських гібридних операцій. Одним із найрезонансніших випадків стала спроба атаки за допомогою безпілотника з вибухівкою на аеропорт Лейпциг/Галле в Німеччині. Берлін заявив, що відповідальність за інцидент лежить на Росії.

Європейські посадовці наголошують, що йдеться не про поодинокі випадки. Серед загроз називають кібератаки, диверсії, підпали, проникнення безпілотників у повітряний простір та інші дії, спрямовані на дестабілізацію європейських країн.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте раніше заявляв, що Росія активізує гібридну діяльність у Європі. Водночас в Альянсі наголошували, що наразі не бачать неминучої загрози прямого військового нападу Росії на країни НАТО.

Окремо увагу європейських країн привертають інциденти з критичною інфраструктурою. Зокрема, 2 вересня німецька поліція повідомила про можливий навмисний вплив на електричну підстанцію поблизу Кельна. Правоохоронці заявили, що не розглядають технічну несправність як основну версію. На цьому тлі країни ЄС посилили координацію після подій у Німеччині. Європейський Союз і кілька його держав викликали російських дипломатів через атаку на аеропорт Лейпциг/Галле, яку Берлін приписує Москві. Країна-агресор ці звинувачення відкидає.

Водночас Україна запропонувала Німеччині допомогу у протидії російським диверсіям. Посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив, що Київ уже співпрацює з Берліном та готовий передати досвід боротьби з російськими дронами і захисту критичної інфраструктури.