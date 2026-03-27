Україна може залишитися без грошей на війну до літа – Bloomberg

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Україна може залишитися без грошей на війну до літа – Bloomberg
Цьогоріч Україні потрібно $52 млрд іноземної допомоги, аби змогти оборонятися від агресії РФ
Київ може зіткнутися із серйозними проблемами, якщо Угорщина не розблокує кредит на 90 млрд євро для України

Україна має достатньо коштів для фінансування оборони лише до червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

США майже повністю припинили пряму допомогу Україні після повернення Трампа до Білого дому в січні минулого року, залишивши Європу покривати основні витрати на зброю та фінансову підтримку уряду в Києві.

За оцінками Києва, цього року на закупівлю американської зброї потрібно $15 млрд. Загалом 2026 року країні знадобиться $52 млрд іноземної допомоги.

«Наразі Київ має достатньо коштів, щоб покривати видатки лише до червня, згідно з оцінками, якими поділилися як українські, так і іноземні посадовці. Підтримка західних союзників була критично важливою, щоб Україна могла продовжувати боротьбу протягом більш ніж чотирьох років повномасштабного вторгнення Росії», – пише агентство.

«Главком» писав, що рішення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана заблокувати кредит для України в розмірі 90 млрд євро викликало різку реакцію серед лідерів Європейського Союзу. Раніше Угорщина разом зі Словаччиною та Чехією запевняли, що не перешкоджатимуть рішенню інших держав-членів ЄС щодо кредиту для України.

Також у Брюсселі вважають, що Орбан перетнув межу, погодившись на фінансування у грудні, а потім заблокувавши його. Це рішення викликало обурення серед лідерів ЄС та посилило дискусії про необхідність жорсткої відповіді. П’ятеро дипломатів ЄС та міністр уряду однієї з країн блоку заявили про можливі наслідки для Угорщини після виборів. 

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що Україна вчасно та в повному обсязі отримає макрофінансову допомогу від ЄС у розмірі 90 млрд євро. Попри процедурні складнощі та спроби блокування з боку окремих країн, Брюссель має готові механізми для реалізації цього рішення.

До слова, Європейський Союз призупинив затвердження кредитного плану для Угорщини на понад 16 млрд євро через позицію Будапешта щодо допомоги Україні.

Україна може залишитися без грошей на війну до літа – Bloomberg
Україна може залишитися без грошей на війну до літа – Bloomberg
Сім популярних овочів та фруктів, які стануть розкішшю через аномальну погоду
Сім популярних овочів та фруктів, які стануть розкішшю через аномальну погоду
Прогнози не справдилися: чому Нацбанк змушений переглядати ціни в Україні?
Прогнози не справдилися: чому Нацбанк змушений переглядати ціни в Україні?
Цибуля в Україні дешевшає всупереч усім прогнозам: яка ціна нині
Цибуля в Україні дешевшає всупереч усім прогнозам: яка ціна нині
Експортери тиснуть через суди, щоб заробляти на сірому експорті брухту – президент «Укрметалургпрому» 
Експортери тиснуть через суди, щоб заробляти на сірому експорті брухту – президент «Укрметалургпрому» 
Попри війну, Україна зберігає позиції серед найбільших світових виробників сталі
Попри війну, Україна зберігає позиції серед найбільших світових виробників сталі

