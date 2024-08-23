У Будапешті з'явилася перша державна українсько-угорська школа

1 вересня українські учні, які проживають в Угорщині, підуть до повнокомплектної пʼятиденної школи

У Будапешті зареєстрували першу державну україно-угорську двомовну середню школу та гімназію. Освітній процес там здійснюватиметься з першого по 12 класи. Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита.

Історична подія для українців в Угорщині

За його словами, це історична подія для українців в Угорщині, значення якої важко переоцінити.

«Цій події передувала тривала робота спеціально сформованої двосторонньої робочої групи на чолі з Андрієм Єрмаком та Петером Сійярто, а також особиста комунікація між президентом Володимиром Зеленським та премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Разом з цим у Будапешті команда державного самоврядування українців Угорщини на чолі з речницею української національної меншини в Парламенті Угорщини Ліліаною Грексою та засновниками освітнього центру «Дім українських традицій», філії державного ліцею «Міжнародна українська школа» в Будапешті, Оленою та Сергієм Безкоровайними забезпечили підготовку необхідних документів, реалізацію операційних процесів на місцях, та головне – обʼєднали наших громадян в угорській столиці в єдиний освітній осередок, де з перших днів повномасштабної війни в складних умовах працювали з дітьми, мріючи про свій окремий державний навчальний заклад», – зазначив Микита.

Отже, 1 вересня українські учні, які проживають в Угорщині, підуть до повнокомплектної пʼятиденної школи. Освітній процес там здійснюватиметься рідною мовою з 1 по 12 класи. Крім цього, діти вивчатимуть угорську як іноземну мову, що забезпечить їхній якісний та всебічний розвиток у країні проживання.

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1 вересня українські учні, які проживають в Угорщині, підуть до повнокомплектної пʼятиденної школи фото: Віктор Микита, Facebook

«Фінансування закладу освіти здійснюється коштами державного бюджету Угорщини. Для забезпечення навчального процесу вже підготовано окрему будівлю, яка відповідає всім вимогам згідно з чинним законодавством країни. Усе можливо, коли є мета, віра у власні сили та велика обʼєднана команда», – додав очільник ОВА.

Нагадаємо, у липні «Главком» повідомляв, що в Угорщині з'явиться перша українська школа. Про це під час зустрічі домовилися президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

«Зокрема, ми обговорили (з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном –­ «Главком») відкриття української школи в Угорщині, першої такої школи, і пан прем'єр-міністр запевнив мене у підтримці цього проєкту», – сказав Зеленський.

Орбан, своєю чергою, відзначив, що в Угорщині проживає багато українців та діє самоврядування національної меншини. Через те, що до країни приїхали багато біженців, виникла ціла низка питань щодо можливості українців в Угорщині жити, працювати, забезпечити відповідну школу для своїх дітей зі своїми викладачами, сказав Орбан.