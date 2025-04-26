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Зупинка підприємств та втрати мільярдів – Асоціація добувної промисловості попередила про наслідки підвищення тарифів «Укрзалізниці»

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Зупинка підприємств та втрати мільярдів – Асоціація добувної промисловості попередила про наслідки підвищення тарифів «Укрзалізниці»
«Укрзалізниця» ініціювала підвищення вантажних тарифів на 37%
фото: glavcom.ua

НАДПУ закликало «Укрзалізницю» не підвищувати тарифи на вантажні перевезення

Національна асоціація добувної промисловості України (НАДПУ) заявила, що підвищення тарифів «Укрзалізниці» на вантажні перевезення на 37%, яке ініціювала «Укрзалізниця», створить критичне навантаження на бізнес, і може призвести до зупинок підприємств. При цьому втратить клієнтів і сама «УЗ», адже вантажовласники шукатимуть альтернативу дорогій залізниці. 

Згідно із заявою асоціації, якщо рішення набуде чинності, це може призвести до додаткових витрат у розмірі 17,5 млрд грн для промисловості вже до кінця року.

«У такому разі за останні три роки війни вартість залізничних перевезень зросте вже більше ніж на 100%. Таке підвищення тарифів створить критичний тиск на підприємства, особливо в гірничо-металургійному та вугледобувному комплексах: ГМК може втратити 6,4 млрд грн додаткових витрат, вуглевидобувні компанії – ще 1,6 млрд грн», – зазначається в повідомленні.

У НАДПУ також перелічили наслідки для економіки та бізнесу: зростання собівартості продукції, що приведе до зниження конкурентоспроможності на світових ринках, скорочення обсягів видобутку та перевезень, та можливі простої підприємств. Окрім того, для «УЗ» є ризик втрати вантажообігу – компанії змушені будуть шукати альтернативні логістичні маршрути. В асоціації також вказують на імовірність погіршення соціально-економічної ситуації в регіонах, оскільки під загрозою опиняться тисячі робочих місць.

«Ми не заперечуємо необхідність стабілізації «Укрзалізниці». Але вважаємо, що таке різке підвищення тарифів – не єдиний шлях», – наголосили у НАДПУ.

Як відомо, «Укрзалізниця» хоче підвищити тариф на вантажні перевезення відразу на 37%, щоб покрити збитки від пасажирських перевезень. Водночас, у Мінрозвитку заявили, що субсидування пасажирки за рахунок вантажних перевезень суперечить європейському законодавству, яке має імплементувати Україна вже найближчим часом.

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Теги: тарифи Укрзалізниця Україна перевезення

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Зупинка підприємств та втрати мільярдів – Асоціація добувної промисловості попередила про наслідки підвищення тарифів «Укрзалізниці»
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