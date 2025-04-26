Зупинка підприємств та втрати мільярдів – Асоціація добувної промисловості попередила про наслідки підвищення тарифів «Укрзалізниці»
НАДПУ закликало «Укрзалізницю» не підвищувати тарифи на вантажні перевезення
Національна асоціація добувної промисловості України (НАДПУ) заявила, що підвищення тарифів «Укрзалізниці» на вантажні перевезення на 37%, яке ініціювала «Укрзалізниця», створить критичне навантаження на бізнес, і може призвести до зупинок підприємств. При цьому втратить клієнтів і сама «УЗ», адже вантажовласники шукатимуть альтернативу дорогій залізниці.
Згідно із заявою асоціації, якщо рішення набуде чинності, це може призвести до додаткових витрат у розмірі 17,5 млрд грн для промисловості вже до кінця року.
«У такому разі за останні три роки війни вартість залізничних перевезень зросте вже більше ніж на 100%. Таке підвищення тарифів створить критичний тиск на підприємства, особливо в гірничо-металургійному та вугледобувному комплексах: ГМК може втратити 6,4 млрд грн додаткових витрат, вуглевидобувні компанії – ще 1,6 млрд грн», – зазначається в повідомленні.
У НАДПУ також перелічили наслідки для економіки та бізнесу: зростання собівартості продукції, що приведе до зниження конкурентоспроможності на світових ринках, скорочення обсягів видобутку та перевезень, та можливі простої підприємств. Окрім того, для «УЗ» є ризик втрати вантажообігу – компанії змушені будуть шукати альтернативні логістичні маршрути. В асоціації також вказують на імовірність погіршення соціально-економічної ситуації в регіонах, оскільки під загрозою опиняться тисячі робочих місць.
«Ми не заперечуємо необхідність стабілізації «Укрзалізниці». Але вважаємо, що таке різке підвищення тарифів – не єдиний шлях», – наголосили у НАДПУ.
Як відомо, «Укрзалізниця» хоче підвищити тариф на вантажні перевезення відразу на 37%, щоб покрити збитки від пасажирських перевезень. Водночас, у Мінрозвитку заявили, що субсидування пасажирки за рахунок вантажних перевезень суперечить європейському законодавству, яке має імплементувати Україна вже найближчим часом.
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