825 штрафів. Водій встановив рекорд за кількістю порушень ПДР у 2026 році

Загалом 395 780 штрафів за порушення ПДР додалось до реєстру цьогоріч станом на жовтень

У 2026 році щодо 50 найбільших боржників відкрили 6 235 виконавчих проваджень через несвоєчасну сплату штрафів за порушення правил дорожнього руху. Майже 77% із них досі не закриті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження «Опендатабот».

Майже третина всіх проваджень припадає лише на п'ятьох людей – 2 034 справи. Абсолютний рекорд цьогоріч – 825 проваджень щодо однієї людини. 98% з них досі активні. Другий боржник у топі має 383 провадження, з яких активними залишаються 95%. Ще по 280 проваджень припадає на третього та четвертого боржників із 96% та 100% активними відповідно.

У 58% найбільших боржників усі виконавчі провадження, відкриті у 2026 році, досі залишаються активними. Водночас четверо людей повністю сплатили штрафи й не мають жодного незакритого провадження за цей рік. Ще один боржник із 225 проваджень має лише чотири активні.

Середній вік масових боржників зі штрафів за порушення ПДР у цьогорічному топі – 41 рік. Наймолодшому – 22 роки, найстаршому – 63. Найбільше порушників віком від 41 до 50 років – 17 водіїв, на яких припадає 2 526 проваджень. Ще 16 людей віком від 31 до 40 років мають разом 1 794 провадження.

Загалом 395 780 штрафів за порушення ПДР додалось до реєстру цьогоріч станом на жовтень. Водночас 50 найбільших порушників, з активними провадженнями за усі попередні роки, накопичили 21 443 штрафи – у середньому, по 429 на людину.

За результатами дослідження, найбільше штрафів за порушення ПДР накопичив водій, який також став лідером за кількістю штрафів, отриманих у 2026 році. Загалом у нього 1 482 штрафи. Наступні позиції в рейтингу посідають водії з 1 366, 1 057, 856 та 808 штрафами відповідно.

Станом на жовтень у єдиному реєстрі боржників налічується 2 029 240 виконавчих проваджень щодо несплачених штрафів за порушення ПДР.

У дослідженні також наголошують, що два рейтинги – топ-50 боржників за кількістю проваджень, відкритих у 2026 році, та топ-50 за загальною кількістю накопичених штрафів – не збігаються.

Нагадаємо, Верховна Рада провалила законопроєкт, який передбачав суттєве підвищення штрафів за перевищення швидкості.