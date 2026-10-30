Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

825 штрафів. Водій встановив рекорд за кількістю порушень ПДР у 2026 році

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
825 штрафів. Водій встановив рекорд за кількістю порушень ПДР у 2026 році
У єдиному реєстрі боржників налічується 2 029 240 виконавчих проваджень щодо несплачених штрафів за порушення ПДР
фото: glavcom.ua

Загалом 395 780 штрафів за порушення ПДР додалось до реєстру цьогоріч станом на жовтень

У 2026 році щодо 50 найбільших боржників відкрили 6 235 виконавчих проваджень через несвоєчасну сплату штрафів за порушення правил дорожнього руху. Майже 77% із них досі не закриті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження «Опендатабот».

Майже третина всіх проваджень припадає лише на п'ятьох людей – 2 034 справи. Абсолютний рекорд цьогоріч – 825 проваджень щодо однієї людини. 98% з них досі активні. Другий боржник у топі має 383 провадження, з яких активними залишаються 95%. Ще по 280 проваджень припадає на третього та четвертого боржників із 96% та 100% активними відповідно.

У 58% найбільших боржників усі виконавчі провадження, відкриті у 2026 році, досі залишаються активними. Водночас четверо людей повністю сплатили штрафи й не мають жодного незакритого провадження за цей рік. Ще один боржник із 225 проваджень має лише чотири активні.

Середній вік масових боржників зі штрафів за порушення ПДР у цьогорічному топі – 41 рік. Наймолодшому – 22 роки, найстаршому – 63. Найбільше порушників віком від 41 до 50 років – 17 водіїв, на яких припадає 2 526 проваджень. Ще 16 людей віком від 31 до 40 років мають разом 1 794 провадження.

Загалом 395 780 штрафів за порушення ПДР додалось до реєстру цьогоріч станом на жовтень. Водночас 50 найбільших порушників, з активними провадженнями за усі попередні роки, накопичили 21 443 штрафи – у середньому, по 429 на людину.

За результатами дослідження, найбільше штрафів за порушення ПДР накопичив водій, який також став лідером за кількістю штрафів, отриманих у 2026 році. Загалом у нього 1 482 штрафи. Наступні позиції в рейтингу посідають водії з 1 366, 1 057, 856 та 808 штрафами відповідно.

Станом на жовтень у єдиному реєстрі боржників налічується 2 029 240 виконавчих проваджень щодо несплачених штрафів за порушення ПДР.

У дослідженні також наголошують, що два рейтинги – топ-50 боржників за кількістю проваджень, відкритих у 2026 році, та топ-50 за загальною кількістю накопичених штрафів – не збігаються.

Нагадаємо, Верховна Рада провалила законопроєкт, який передбачав суттєве підвищення штрафів за перевищення швидкості.

Читайте також:

Теги: штраф ПДР

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Артту Хейккінен є одним з основних фінських біатлоністів
Фінський біатлоніст тяжко поранив свого родича: який вирок він отримав
22 жовтня, 01:05
Джон Стоунз через травму відсутній у складі збірної Англії на матчі Ліги націй
В Україні відбувся б попередженням, а в Англії – штраф: за що покарали зірку футбольної збірної Стоунза
30 вересня, 20:12
Вболівальник вибіг на поле просто посеред матчу
13-річний хлопчик отримав суворе покарання за витівку на матчі Ліги націй
14 жовтня, 13:53
Сергій Лабазюк отримав травми середньої тяжкості
Водій, який покалічив нардепа Лабазюка, отримав вирок
2 жовтня, 16:30
Суд ухвалив накласти на військовослужбовця адміністративне стягнення у вигляді штрафу
Військовий на один день пішов у СЗЧ: як його покарали
10 жовтня, 16:15
Депутат Максим Зеленський заявив журналістам, що не знає про справу, у якій його визнали винним
Депутат Зеленський отримав штраф за гру в покер
23 жовтня, 17:02
За версією слідства, народний депутат пропонував неправомірну вигоду в розмірі $150 тис. за сприяння в отриманні його компаніями підрядів
Суд покарав водія нардепа Лабазюка за відмову свідчити
26 жовтня, 14:10
В Україні за дев'ять місяців облікували 599 правопорушень щодо підробки ідентифікаційних номерів авто
В Україні лише 1% справ про підробку VIN-кодів доходить до суду
23 жовтня, 09:18
Як альтернативу спалювання міська влада рекомендує компостування листя та інших рослинних оештків
Спалювання листя в Києві: чому це небезпечно та які штрафи
28 жовтня, 16:17

Особисті фінанси

825 штрафів. Водій встановив рекорд за кількістю порушень ПДР у 2026 році
825 штрафів. Водій встановив рекорд за кількістю порушень ПДР у 2026 році
Курс валют 30 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 30 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Автогаз за місяць подорожчав на понад 14 грн. Ціни на АЗС 30 жовтня 2026 року
Автогаз за місяць подорожчав на понад 14 грн. Ціни на АЗС 30 жовтня 2026 року
В Україні змінилися ціни на капусту
В Україні змінилися ціни на капусту
Курс валют 29 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 29 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Оренда двокімнатної квартири – 20 тис. грн. У Дніпрі суттєво зросли ціни на житло
Оренда двокімнатної квартири – 20 тис. грн. У Дніпрі суттєво зросли ціни на житло

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 жовтня 2026
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
113K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
98K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю

Новини

В Україні до 15°, у деяких областях дощитиме: погода на 30 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 30 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Місячний посівний календар на листопад 2026 року: завершуємо сезон та готуємось до зими
Вчора, 21:40
В Україні до 17°, у деяких областях значні дощі: погода на 29 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 29 жовтня 2026: традиції та молитва
28 жовтня, 22:00
Путін зробив незвичайну пропозицію африканським лідерам
28 жовтня, 13:57

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua