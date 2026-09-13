Курс валют 13 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок неділі, 13 вересня 2026 року. Порівняно з 12 вересня, курс долара, євро, британського фунта, польського злотого та швейцарського франка не змінився. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,64, євро – 51,76 грн, польського злотого – 12,04 грн.

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 44,5526 51,7643 60,2757 11,9826 54,8880 Ощадбанк 44,35 / 44,90 51,35 / 52,20 58,95 / 60,95 11,30 / 12,10 53,90 / 55,50 Приватбанк 44,10 / 44,70 51,00 / 52,00 - - - ПУМБ 44,30 / 44,90 51,50 / 52,20 59,40 / 60,80 11,80 / 12,10 - monobank 44,40 / 44,80 51,40 / 52,06 - - - Райффайзен 44,40 / 44,82 51,40 / 51,93 57,90 / 61,30 11,25 / 12,25 52,00 / 56,10 OTP Bank 44,25 / 44,85 51,25 / 52,15 - - 54,25 / 55,25 Укрсиббанк 44,30 / 44,85 51,25 / 52,15 59,00 / 61,20 - 53,50 / 55,50

* курс валют станом на 09:15 13 вересня 2026 року

За тиждень долар США, євро, польський злотий, британський фунт стерлінгів і швейцарський франк подешевшали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.