Курс валют 30 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок неділі, 30 серпня 2026 року. Порівняно з 29 серпня, офіційний курс не змінився. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,54, євро – 51,85 грн, польського злотого – 11,98 грн.

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 44,5445 51,8578 60,4879 11,9823 55,3197 Ощадбанк 44,40 / 44,90 51,60 / 52,50 - - - Приватбанк 44,15 / 44,75 51,25 / 52,25 - - - ПУМБ 44,30 / 44,90 51,60 / 52,30 59,70 / 61,10 11,82 / 12,12 - monobank 44,40 / 44,80 51,59 / 52,29 - - - Райффайзен 44,40 / 44,75 51,50 / 52,05 58,70 / 61,80 11,35 / 12,35 52,70 / 56,30 OTP Bank 44,50 / 44,85 51,70 / 52,45 - - 55,00 / 56,00 Укрсиббанк 44,30 / 44,85 51,50 / 52,40 59,45 / 61,65 - 54,15 / 56,15

* курс валют станом на 9:20 30 серпня 2026 року

За тиждень долар США, євро, британський фунт, польський злотий та швейцарський франк подешевшали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

До слова, з 4 вересня 2026 року Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом 2 тис. грн. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував можливий вплив введення в обіг нової банкноти.

Як повідомлялося, міжнародні резерви України станом на початок серпня становили $51,19 млрд. За липень їхній обсяг скоротився на 0,1% – із близько $51,27 млрд. Водночас за рік резерви зросли на 19%.