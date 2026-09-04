Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Нова купюра 2000 грн: який продуктовий кошик можна зібрати на тиждень

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
google social img telegram social img facebook social img
Нова купюра 2000 грн: який продуктовий кошик можна зібрати на тиждень
На одну банкноту номіналом 2000 грн можна придбати базовий набір продуктів, але для повноцінного тижневого раціону родини цього недостатньо
фото:НБУ

На 2 тис. грн можна зібрати базовий кошик із м’яса, молочки, круп, овочів та фруктів

4 вересня 2026 року в Україні в обіг вводять нову банкноту номіналом 2000 грн. Вона стане найбільшим номіналом української гривні. «Главком» вирішив перевірити, на що вистачить цієї суми в магазині та який продуктовий кошик можна зібрати для родини на тиждень.

Для розрахунку взято орієнтовні ціни на продукти в українських супермаркетах на початок вересня. Вартість товарів може відрізнятися залежно від торговельної мережі, виробника та наявності акцій.

Який кошик можна зібрати

Основою кошика може стати 2 кг курячого філе – близько 476 грн.

Для сніданків та інших страв можна придбати 20 яєць приблизно за 129 грн і три упаковки молока по 900 мл – близько 204 грн.

На гарнір можна взяти 2 кг гречки приблизно за 150 грн та 2 кг макаронів – близько 71 грн. Ще два батони коштуватимуть близько 69 грн.

Овочева частина кошика може складатися з 5 кг картоплі приблизно за 80 грн, кілограма помідорів – близько 57 грн, кілограма огірків – близько 55 грн та кілограма цибулі – близько 49 грн.

Із молочних продуктів можна додати 200 г вершкового масла приблизно за 107 грн, 300 г твердого сиру – близько 180 грн та 300 г кисломолочного сиру – близько 104 грн.

Також можна придбати 850 мл соняшникової олії приблизно за 103 грн та 2 кг яблук – близько 90 грн.

На залишок у 77 грн до кошика можна додати ще 1 кг бананів – приблизно 48 грн та 1 кг моркви – близько 29 грн.

Орієнтовний продуктовий кошик на 2000 грн за цінами на початок вересня 2026 року. Ціни можуть відрізнятися залежно від магазину, виробника та акцій
Орієнтовний продуктовий кошик на 2000 грн за цінами на початок вересня 2026 року. Ціни можуть відрізнятися залежно від магазину, виробника та акцій
Інфографіка glavcom.ua, створена за допомогою ШІ

Чи вистачить 2000 грн на тиждень

За 2000 грн можна зібрати продуктовий кошик із м’яса, молочних продуктів, яєць, круп, макаронів, хліба, овочів та фруктів.
Водночас у розрахунок не включені сіль, цукор, перець, чай, кава та інші базові продукти тривалого зберігання, які зазвичай купують окремо й використовують протягом тривалішого часу. Водночас 2000 грн навряд чи можна вважати повноцінним тижневим бюджетом на харчування для всієї сім’ї. Цієї суми вистачить на базовий набір продуктів, але не на всі потреби родини.

Овочі, які можна придбати на 2000 грн: картопля, помідори, огірки, цибуля та морква
Овочі, які можна придбати на 2000 грн: картопля, помідори, огірки, цибуля та морква
glavcom.ua

Фактично одна нова банкнота номіналом 2000 грн дозволяє зробити досить велику закупівлю, однак за нинішніх цін її купівельна спроможність не така висока, як може здатися за номіналом. Додаткові витрати на напої, солодощі, рибу, інші види м’яса чи побутові товари швидко збільшать суму чека.

На 2000 грн можна зробити досить велику закупівлю, але додаткові покупки швидко збільшать суму чека.
На 2000 грн можна зробити досить велику закупівлю, але додаткові покупки швидко збільшать суму чека.
glavcom.ua

Якщо купувати товари за акціями та обирати дешевші аналоги, 2000 грн можна розтягнути на більший обсяг продуктів. Водночас для родини з кількох людей цього бюджету на тиждень буде замало, якщо йдеться про повноцінне та різноманітне харчування.

Таким чином, нова купюра у 2000 грн – це радше сума для однієї великої базової закупівлі, а не повноцінний тижневий бюджет сім’ї. І хоча номінал банкноти вдвічі більший за попередню найбільшу купюру у 1000 грн, кількість продуктів, які можна придбати на ці гроші, визначають насамперед нинішні ціни.

Нагадаємо, раніше «Главком» порівняв, що можна було купити на 100 грн у 1996 році та що можна придбати на цю суму у 2026-му. Різниця показує, наскільки за 30 років змінилася купівельна спроможність української гривні.

Читайте також:

Теги: банк продукти гривня НБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На місці подій працюють рятувальники, які локалізовують займання
Масштабна пожежа у Дніпрі: ворог атакував склади з продуктами
3 серпня, 23:00
Збитки від знищених товарів уже оцінюють приблизно у 500 млрд рублів
Проблеми Wildberries переросли в кризу для банків РФ
4 серпня, 05:21
Наслідки російських ударів по експортеру зерна та соняшникової олії
Блокада українських портів може вдарити по цінах у світі, – Мінагрополітики
4 серпня, 18:25
В Україні прогнозують зростання виробництва курятини
В Україні суттєво зросте виробництво одного виду м'яса: прогноз на 2027 рік
26 серпня, 09:03
Росіяни атакують великі підприємства, які сплачують податки та забезпечують робочі місця
Радник президента Флеш пояснив, чому Україні не загрожує дефіцит їжі
31 серпня, 09:50
Загалом у банківській сфері Бьош працює з 1980-х років
Кабмін оновив наглядову раду «Сенс Банку»: до неї увійшов австрійський банкір
31 серпня, 14:24
Національний банк оновив офіційний курс валют на 5 серпня 2026 року
Курс валют 5 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
5 серпня, 09:06
Кредитна криза дісталася найбільших банків Росії
Проблеми Wildberries створили нові ризики для російських банків
7 серпня, 06:40
Полиці із продуктами у центрі столиці
Чи є продукти на Майдані Незалежності. Репортаж із супермаркету в самому серці столиці
1 вересня, 22:11

Особисті фінанси

2000 грн на АЗС: скільки бензину, дизеля та газу можна купити за нову банкноту
2000 грн на АЗС: скільки бензину, дизеля та газу можна купити за нову банкноту
Нова купюра 2000 грн: який продуктовий кошик можна зібрати на тиждень
Нова купюра 2000 грн: який продуктовий кошик можна зібрати на тиждень
Долар, євро та злотий подорожчали: курс валют на 4 вересня 2026
Долар, євро та злотий подорожчали: курс валют на 4 вересня 2026
Бензин та дизель подорожчали. Ціни на пальне 4 вересня 2026 року
Бензин та дизель подорожчали. Ціни на пальне 4 вересня 2026 року
Сьогодні в Україні починає обіг банкнота 2000 грн
Сьогодні в Україні починає обіг банкнота 2000 грн
Євро, долар та злотий подорожчали: курс валют на 3 вересня 2026
Євро, долар та злотий подорожчали: курс валют на 3 вересня 2026

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2026
105K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
95K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
84K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

Вся надія на Дунай? Компанія-експортер зерна пояснила, які можливості дає альтернативний транспортний коридор
Сьогодні, 06:15
Росія атакувала енергетику Одещини. Без світла залишилися 350 тис. родин
2 вересня, 14:23
Росія змінила тактику ударів по залізниці України – The Guardian
2 вересня, 13:52
Російська пропаганда заявила про захоплення Козачої Лопані: що кажуть Сили оборони
2 вересня, 12:45
Європа має резерви для посилення ППО України – глава МЗС Німеччини
2 вересня, 12:11
Літак президента Ірану екстрено сів через роботу ППО
2 вересня, 11:36

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua