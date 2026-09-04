Нова купюра 2000 грн: який продуктовий кошик можна зібрати на тиждень

На одну банкноту номіналом 2000 грн можна придбати базовий набір продуктів, але для повноцінного тижневого раціону родини цього недостатньо

На 2 тис. грн можна зібрати базовий кошик із м’яса, молочки, круп, овочів та фруктів

4 вересня 2026 року в Україні в обіг вводять нову банкноту номіналом 2000 грн. Вона стане найбільшим номіналом української гривні. «Главком» вирішив перевірити, на що вистачить цієї суми в магазині та який продуктовий кошик можна зібрати для родини на тиждень.

Для розрахунку взято орієнтовні ціни на продукти в українських супермаркетах на початок вересня. Вартість товарів може відрізнятися залежно від торговельної мережі, виробника та наявності акцій.

Який кошик можна зібрати

Основою кошика може стати 2 кг курячого філе – близько 476 грн.

Для сніданків та інших страв можна придбати 20 яєць приблизно за 129 грн і три упаковки молока по 900 мл – близько 204 грн.

На гарнір можна взяти 2 кг гречки приблизно за 150 грн та 2 кг макаронів – близько 71 грн. Ще два батони коштуватимуть близько 69 грн.

Овочева частина кошика може складатися з 5 кг картоплі приблизно за 80 грн, кілограма помідорів – близько 57 грн, кілограма огірків – близько 55 грн та кілограма цибулі – близько 49 грн.

Із молочних продуктів можна додати 200 г вершкового масла приблизно за 107 грн, 300 г твердого сиру – близько 180 грн та 300 г кисломолочного сиру – близько 104 грн.

Також можна придбати 850 мл соняшникової олії приблизно за 103 грн та 2 кг яблук – близько 90 грн.

На залишок у 77 грн до кошика можна додати ще 1 кг бананів – приблизно 48 грн та 1 кг моркви – близько 29 грн.

Орієнтовний продуктовий кошик на 2000 грн за цінами на початок вересня 2026 року. Ціни можуть відрізнятися залежно від магазину, виробника та акцій Інфографіка glavcom.ua, створена за допомогою ШІ

Чи вистачить 2000 грн на тиждень

За 2000 грн можна зібрати продуктовий кошик із м’яса, молочних продуктів, яєць, круп, макаронів, хліба, овочів та фруктів.

Водночас у розрахунок не включені сіль, цукор, перець, чай, кава та інші базові продукти тривалого зберігання, які зазвичай купують окремо й використовують протягом тривалішого часу. Водночас 2000 грн навряд чи можна вважати повноцінним тижневим бюджетом на харчування для всієї сім’ї. Цієї суми вистачить на базовий набір продуктів, але не на всі потреби родини.

Овочі, які можна придбати на 2000 грн: картопля, помідори, огірки, цибуля та морква glavcom.ua

Фактично одна нова банкнота номіналом 2000 грн дозволяє зробити досить велику закупівлю, однак за нинішніх цін її купівельна спроможність не така висока, як може здатися за номіналом. Додаткові витрати на напої, солодощі, рибу, інші види м’яса чи побутові товари швидко збільшать суму чека.

На 2000 грн можна зробити досить велику закупівлю, але додаткові покупки швидко збільшать суму чека. glavcom.ua

Якщо купувати товари за акціями та обирати дешевші аналоги, 2000 грн можна розтягнути на більший обсяг продуктів. Водночас для родини з кількох людей цього бюджету на тиждень буде замало, якщо йдеться про повноцінне та різноманітне харчування.

Таким чином, нова купюра у 2000 грн – це радше сума для однієї великої базової закупівлі, а не повноцінний тижневий бюджет сім’ї. І хоча номінал банкноти вдвічі більший за попередню найбільшу купюру у 1000 грн, кількість продуктів, які можна придбати на ці гроші, визначають насамперед нинішні ціни.

Нагадаємо, раніше «Главком» порівняв, що можна було купити на 100 грн у 1996 році та що можна придбати на цю суму у 2026-му. Різниця показує, наскільки за 30 років змінилася купівельна спроможність української гривні.