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Російські пропагандисти почали моделювати втрату Криму

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Російські пропагандисти почали моделювати втрату Криму
Кримський міст назвали головною ціллю майбутньої операції ЗСУ
фото: росЗМІ

Наближений до Міноборони РФ воєнкор опублікував сценарій блокади півострова та назвав Кримський міст головною ціллю можливих атак

У російському інформаційному просторі почали з'являтися сценарії можливої ізоляції окупованого Криму. Один із воєнних блогерів, якого пов'язують із Міністерством оборони РФ, опублікував схему під назвою «Кримський міст як кінцева мета блокади Криму». Про це повідмоляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Автор схеми припускає, що Україна може зробити ставку переважно на власні розробки для завдання ударів по військовій та логістичній інфраструктурі окупованого півострова.

Зокрема, у змодельованому сценарії згадуються понад 60 далекобійних безпілотників «Фламінго», більше 100 ударних дронів FP-2, близько 14 ракет «Нептун», а також кілька морських або підводних безпілотних апаратів типу TLK-1000.

На думку автора, така комбінація засобів ураження може створити надмірне навантаження на російську систему протиповітряної оборони, ускладнити логістику, завдати ударів по енергетичній інфраструктурі та зрештою ізолювати Крим від основних шляхів постачання.

Особливу увагу в опублікованій схемі приділено Кримському мосту, який називається ключовою ціллю можливої операції. Саме порушення транспортного сполучення між окупованим півостровом та територією Росії автор вважає одним із головних факторів потенційної блокади.

На цьому тлі окупаційна влада Криму оголосила про запровадження додаткових обмежень. Зокрема, гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про заходи, які передбачають обмеження роботи окремих об'єктів інфраструктури.

За інформацією місцевої влади, найближчими днями можуть діяти обмеження на продаж пального, поромне сполучення, роботу торговельних центрів та громадського транспорту. Також повідомлялося про можливе відключення частини вуличного освітлення.

Нагадаємо, що в окупованому Криму було зафіксовано нову серію вибухів та пожеж на об'єктах паливної й енергетичної інфраструктури. За даними моніторингових ресурсів, під ударом опинилися нафтовий термінал у Керчі та підстанція в Советському районі півострова.

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Теги: Крим росія пропаганда

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