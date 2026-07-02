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Суд ЄС перекрив ще один канал поширення пропаганди РФ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Суд ЄС перекрив ще один канал поширення пропаганди РФ
Суд ЄС заборонив безкоштовно поширювати контент RT
фото: Imago

Європейський суд постановив, що санкції проти телеканалу RT поширюються навіть на безкоштовні сайти, які надають доступ до його матеріалів

Суд Європейського Союзу роз'яснив, що санкційна заборона на поширення контенту російського державного телеканалу RT (Russia Today) стосується не лише телемовників, а й вебсайтів, які безкоштовно надають доступ до таких матеріалів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Суду ЄС.

Рішення було ухвалене в межах розгляду справи, що виникла після кримінального провадження в Німеччині проти трьох осіб, яких обвинувачують у неодноразовому поширенні відеоматеріалів RT – Russia Today Germany через загальнодоступний безкоштовний вебсайт.

Німецький суд звернувся до Суду ЄС із проханням роз'яснити, чи можна вважати таких осіб «операторами» у розумінні санкційного законодавства, якщо ресурс не мав комерційної мети та фінансувався виключно добровільними внесками користувачів.

Суд ЄС дійшов висновку, що ці обставини не впливають на застосування санкцій. На думку суддів, поняття «оператор» охоплює будь-яку особу, яка прямо або опосередковано забезпечує доступ до забороненого контенту, незалежно від того, отримує вона прибуток чи ні.

У постанові також наголошується, що дія заборони не залежить від масштабу або тривалості поширення матеріалів. Таке тлумачення, зазначає Суд ЄС, відповідає меті санкцій – запобігти поширенню російської пропаганди та захистити громадський порядок і безпеку в Європейському Союзі.

Водночас суд уточнив, що рішення ухвалене в межах процедури попереднього запиту та містить офіційне тлумачення законодавства ЄС. Остаточне рішення у кримінальному провадженні має ухвалити суд Німеччини з урахуванням цієї правової позиції.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російський телекомунікаційний супутник «Експрес-АТ1», який використовувався операторами «Триколор», «НТВ-Плюс» і «Русский мир», вийшов з ладу. Це призвело до перебоїв у роботі супутникового телебачення в різних регіонах Росії та на тимчасово окупованих територіях України. За даними російських джерел, причини аварії офіційно не встановлені, а серед можливих версій розглядається ймовірний зовнішній вплив на супутник.

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Теги: росія суд пропаганда Європейський Союз

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