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Ізраїль оголосив про початок перемир'я в Секторі Гази

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ізраїль оголосив про початок перемир'я в Секторі Гази
Ізраїль повідомив, що режим припинення вогню почало діяти об 11:15
фото: pixabay.com

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що продовжувала завдавати ударів по об’єктах ХАМАС у Секторі Газа протягом останніх двох годин

Ізраїль оголосив про початок перемир’я в Секторі Газа, яке стало можливим після передачі ХАМАСом списку перших заручників, яких мають звільнити 19 січня. Про це повідомляє The Times of Israel.

Ізраїль повідомив, що режим припинення вогню почало діяти об 11:15. Спочатку передбачалося, що перший етап перемир’я стартує о 8:30, однак його було відкладено через затримку передачі ХАМАСом списку імен трьох жінок-заручниць, яких мають звільнити сьогодні.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що продовжувала завдавати ударів по об’єктах ХАМАС у Секторі Газа протягом останніх двох годин.

Нагадаємо, Ізраїль і ХАМАС досягли угоди про припинення вогню. Як повідомлялося, що угода передбачає шеститижневий початковий етап припинення вогню і включає поступове виведення ізраїльських військ з Гази і звільнення заручників в обмін на палестинців.

Домовленість стала результатом багатомісячних переговорів за посередництва єгипетських і катарських посередників за підтримки США. Угода набуде чинності 19 січня.

Згодом президент США Джо Байден офіційно підтвердив угоду між Ізраїлем і ХАМАСом. Зазначається, що угода припинить бойові дії в Секторі Гази, збільшить гуманітарну допомогу палестинським мирним жителям і возз’єднає заручників із їхніми родинами після більш ніж 15 місяців у полоні.

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Теги: Ізраїль війна ХАМАС

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