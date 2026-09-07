Маловоддя охопило річки Закарпаття. Влада запровадила обмеження

Маловоддя створило ризики для питного водопостачання в окремих регіонах України

Майже 30 підприємствам зменшили ліміти на використання води, однак для питних потреб жодних обмежень не запровадили

Через маловоддя на Закарпатті тимчасово обмежили забір води з низки річок для підприємств та інших суб'єктів господарювання. Нові правила почали діяти 4 вересня і залишатимуться чинними щонайменше до середини місяця. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державне агентство водних ресурсів України.

Держводагентство запровадило обмеження після отримання інформації Українського гідрометеорологічного центру про водність основних річок та настання маловоддя. Вони стосуються водокористувачів, які здійснюють спеціальне водокористування з поверхневих водойм.

На Закарпатті до переліку потрапили близько 30 суб'єктів господарювання. Обмеження стосуються забору води з річок Латориця, Яруга, Серне, Стара, Чаронда, Виля, Салва, Вича, Свалявка, Уж і Тур'я, а також дериваційного каналу річки Уж.

Для визначених підприємств передбачене зменшення лімітів забору води. Крім того, первинні водокористувачі за погодженням із Держводагентством зможуть обмежувати права вторинних водокористувачів.

Водночас обмеження не поширюються на забір води для питних потреб. Тобто рішення не передбачає обмеження питного водопостачання для населення.

Нові правила діятимуть до 15 вересня 2026 року. Після завершення цього періоду права водокористувачів відновлять у повному обсязі за умови нормалізації гідрологічної ситуації.

У Держводагентстві пояснили, що тимчасові заходи мають забезпечити раціональне використання водних ресурсів у критичний період та водну безпеку країни.

Нагадаємо, раніше через критичне обміління Дністра Україна та Молдова домовилися тимчасово скоротити скиди води з Дністровського комплексного гідровузла. Сторони погодили підтримувати їх на рівні 85 кубометрів за секунду щонайменше протягом двох тижнів.

Причиною стала аномально низька водність Дністра. За даними Українського гідрометцентру, у липні водність більшості річок української частини басейну становила лише 10–40% від норми, а приплив до Дністровського водосховища – близько 21% від середнього багаторічного показника.