Суд зобов’язав адвоката спростувати гучні звинувачення на адресу ексзахисниці у справі Фаріон

Фазекош стверджував, що Криворучко та ще кілька людей нібито «працюють на Російську Федерацію»

Ужгородський міськрайонний суд визнав недостовірною та такою, що принижує честь, гідність і ділову репутацію, інформацію, яку поширював голова Ради адвокатів Закарпатської області Олексій Фазекош про адвокатку Ларису Криворучко – ексзахисницю обвинуваченого у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судове рішення.

Йдеться про заяви Фазекоша в соціальних мережах у 2024 році. Зокрема, він стверджував, що Криворучко та ще кілька людей нібито «працюють на Російську Федерацію», отримують фінансування через Словенію від колишніх співробітників КДБ СРСР.

Також прозвучали образливі висловлювання щодо представників адвокатської опозиції, яких Фазекош називав «дурнями» та «жалюгідними», а в одному з жартів фактично ототожнював їх із пацієнтами психіатричної лікарні.

Суд дійшов висновку, що ці висловлювання не є оціночними судженнями, а містять твердження про конкретні факти, які можна перевірити. Водночас Фазекош не надав суду належних доказів достовірності своїх звинувачень.

Олексій Фазекош – голова Ради адвокатів Закарпатської області, голова правління Мукачівської асоціації адвокатів, голова правління Мукачівської міськрайонної спілки підприємців. Він відомий тим, що протягом своєї кар’єри захищав активістів медведчуківського «Українського вибору», проросійських діячів та представників Московської церкви в Україні. Зокрема, Фазекош є адвокатом скандального митрополита УПЦ МП Павла (Петра Лебедя). Також він захищає настоятеля Кафедрального Хресто-Воздвиженського собору в Ужгороді Дмитра Сидора. Свого часу Сидор отримав умовний вирок за сепаратизм, а згодом йому оголошували підозру у розпалюванні релігійної ворожнечі. У 2008 році він виступав за створення на Закарпатті сепаратистського утворення «Республіка Підкарпатська Русь». Показово, що напередодні судового засідання у справі Сидора 4 травня 2023 року Фазекош назвав його «патріотом України і Закарпаття». Водночас адвокат Ілля Костін раніше називав Фазекоша наближеною до Лідії Ізовітової особою. Ізовітова, своєю чергою, є давньою соратницею Віктора Медведчука.

У результаті суд зобов’язав Фазекоша протягом п’яти днів після набрання рішенням законної сили спростувати поширену інформацію, опублікувавши вступну та резолютивну частини рішення на своєму YouTube-каналі. Раду адвокатів Закарпатської області суд також зобов’язав опублікувати ці частини рішення на її Facebook-сторінці.

Згодом суд апеляційну скаргу Ради адвокатів Закарпатської області залишив без задоволення. Рішення Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 30 жовтня 2025 року залишилося без змін.

Водночас Фазекош, виконуючи рішення суду, спростував поширену ним інформацію.

«Я, Фазекош О. А., голова Ради адвокатів Закарпатської області, виконуючи рішення суду, спростовую поширену мною інформацію про перебування Лариси Криворучко в палаті №6 психіатричної лікарні. Зазначена інформація не відповідає дійсності. Також спростовую поширену мною інформацію про те, що вона працює на Російську Федерацію та є її агентом. Зазначена інформація не відповідає дійсності», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, Лариса Криворучко стала захисницею обвинуваченого у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка у квітні 2026 року. Перед цим під час судових дебатів він відмовився від послуг своїх попередніх адвокатів – Ігоря Сулими та Володимира Вороняка.

Згодом Криворучко тимчасово зупинили право на заняття адвокатською діяльністю через порушення правил адвокатської етики. Однак у червні вона поновила право на заняття адвокатською діяльністю.