Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна отримала криптоактиви міжнародного хакерського угруповання

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Україна отримала криптоактиви міжнародного хакерського угруповання
АРМА отримала криптовалюту міжнародних хакерів на 372 млн грн
фото: egamersworld.com

Вперше арештовану криптовалюту передали в управління державі, її вартість перевищує 372 млн грн

В Україні вперше арештовану криптовалюту, пов'язану з діяльністю міжнародного хакерського угруповання, передали в управління державі. Йдеться про понад 8,3 млн USDT, що за поточним курсом становить понад 372 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального прокурора України Руслана Кравченка.

«Сьогодні на криптогаманець АРМА перераховано понад 8,3 млн USDT – це понад 372 млн грн. Це перший випадок, коли арештовані криптоактиви фактично передано в управління державі», – зазначив Кравченко.

Криптовалюта зберігалася на гаманцях, підконтрольних одному з учасників міжнародного хакерського угруповання. Слідство встановило, що члени групи здійснювали кібератаки на компанії та громадян у країнах Європи та США, викрадали конфіденційну інформацію, вимагали викуп, а отримані кошти легалізовували в Україні через придбання нерухомості, автомобілів та іншого дороговартісного майна.

За попередніми оцінками, збитки від діяльності угруповання перевищують 100 млн доларів. У межах розслідування правоохоронці затримали чотирьох учасників групи, серед яких її організатор. Наразі всі вони перебувають під вартою.

Загалом у кримінальному провадженні арештовано активи на понад 11,1 млн доларів. Серед них – житлові будинки, квартири, автомобілі, близько 1 млн доларів готівкою та криптовалюта в еквіваленті понад 8,3 млн доларів.

«Сучасна злочинність давно перейшла у цифровий простір. А розслідування кіберзлочинів давно вийшли за межі України», – наголосив генеральний прокурор.

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) здійснює управління майном, на яке накладено арешт у межах кримінальних проваджень. Передача криптовалюти в управління агентству стала першим таким випадком в Україні та є одним із етапів розслідування діяльності міжнародного хакерського угруповання.

Нагадаємо, що за підсумками минулого року українські державні службовці подали 2 861 декларацію, у яких офіційно вказали володіння криптовалютою. Це на 16% більше порівняно з попереднім звітним періодом.

Читайте також:

Теги: криптовалюта Руслан Кравченко Офіс Генерального прокурора

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Binance відкликала заявку на ліцензію та припинила роботу в частині ЄС
Найбільша криптобіржа світу припинила роботу на частині ринків ЄС: причина
Вчора, 12:12
Встановлено, що до організації та здійснення ракетного удару причетні представники вищого військового командування РФ
Удар по Кривому Рогу, що вбив вісьмох людей: названо причетних російських генералів
24 червня, 17:14
Правоохоронці та рятувальники на березі озера, де втопився хлопчик, Ходосівка Київської області, 3 серпня 2023 рік
Загибель дитини в Olympic Village. Колишню директорку табору затримано у Чорногорії
24 червня, 08:35
Слідством встановлено, що чоловік упродовж 15 років існування закладу (з 2006 по 2020 роки) регулярно вчиняв сексуальне насильство над вихованками
Сексуальне насильство над дітьми у реабілітаційному центрі у Вінниці: справу скеровано до суду
18 червня, 19:36
Національний банк не розглядає криптовалюту як законний засіб платежу
Топчиновники у крипті: хто став рекордсменом за кількістю біткоїнів в Україні
17 червня, 09:22
Жінку засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Засуджена за підготовку теракту пояснила свої дії тим, що не дивилася новин
12 червня, 09:40
Суд визнав Єлісєєва винним у державній зраді, дезертирстві, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участі у терористичній організації та веденні агресивної війни
Ексвіцеадмірал ВМС, який перейшов на бік Росії, отримав 15 років ув’язнення
11 червня, 09:41
Разом із біткоїном обвалилися й інші криптовалюти
Біткоїн шостий день поспіль падає і наближається до $60 тисяч
8 червня, 05:05
Дії водія кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 КК України
Смертельна ДТП у Києві: водію повідомлено про підозру
6 червня, 15:28

Події в Україні

Буданов зустрівся зі студентами Могилянки (фото)
Буданов зустрівся зі студентами Могилянки (фото)
Генштаб повідомив про успішні удари по Керчі, Феодосії та Волгограду
Генштаб повідомив про успішні удари по Керчі, Феодосії та Волгограду
Україна отримала криптоактиви міжнародного хакерського угруповання
Україна отримала криптоактиви міжнародного хакерського угруповання
Росія вдарила по цивільній інфраструктурі Чернігівщини
Росія вдарила по цивільній інфраструктурі Чернігівщини
Карта бойових дій в Україні станом на 27 червня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 27 червня 2026 року
Російський дрон атакував автозаправну станцію в Запоріжжі
Російський дрон атакував автозаправну станцію в Запоріжжі

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua