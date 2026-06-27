Україна отримала криптоактиви міжнародного хакерського угруповання

Вперше арештовану криптовалюту передали в управління державі, її вартість перевищує 372 млн грн

В Україні вперше арештовану криптовалюту, пов'язану з діяльністю міжнародного хакерського угруповання, передали в управління державі. Йдеться про понад 8,3 млн USDT, що за поточним курсом становить понад 372 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального прокурора України Руслана Кравченка.

«Сьогодні на криптогаманець АРМА перераховано понад 8,3 млн USDT – це понад 372 млн грн. Це перший випадок, коли арештовані криптоактиви фактично передано в управління державі», – зазначив Кравченко.

Криптовалюта зберігалася на гаманцях, підконтрольних одному з учасників міжнародного хакерського угруповання. Слідство встановило, що члени групи здійснювали кібератаки на компанії та громадян у країнах Європи та США, викрадали конфіденційну інформацію, вимагали викуп, а отримані кошти легалізовували в Україні через придбання нерухомості, автомобілів та іншого дороговартісного майна.

За попередніми оцінками, збитки від діяльності угруповання перевищують 100 млн доларів. У межах розслідування правоохоронці затримали чотирьох учасників групи, серед яких її організатор. Наразі всі вони перебувають під вартою.

Загалом у кримінальному провадженні арештовано активи на понад 11,1 млн доларів. Серед них – житлові будинки, квартири, автомобілі, близько 1 млн доларів готівкою та криптовалюта в еквіваленті понад 8,3 млн доларів.

«Сучасна злочинність давно перейшла у цифровий простір. А розслідування кіберзлочинів давно вийшли за межі України», – наголосив генеральний прокурор.

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) здійснює управління майном, на яке накладено арешт у межах кримінальних проваджень. Передача криптовалюти в управління агентству стала першим таким випадком в Україні та є одним із етапів розслідування діяльності міжнародного хакерського угруповання.

Нагадаємо, що за підсумками минулого року українські державні службовці подали 2 861 декларацію, у яких офіційно вказали володіння криптовалютою. Це на 16% більше порівняно з попереднім звітним періодом.