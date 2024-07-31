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Зміни до пенсійної справи: за яких умов потрібно звертатися до Пенсійного фонду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зміни до пенсійної справи: за яких умов потрібно звертатися до Пенсійного фонду
Про зміни у пенсійній справі можна повідомити фахівців онлайн
фото з відкритих джерел

Внесення змін до пенсійної справи може відбуватися на різних етапах

Після того, як у пенсіонера змінилися документи або особисті дані про це одразу потрібно повідомити Пенсійний фонд. Про це пише пресслужба відомства.

Пресслужба зазначає, внесення змін до пенсійної справи може відбуватися на різних етапах пенсійного процесу і включає дії і процедури, фактично пов’язані з оновленням інформації, коригуванням документів або зміненою умовою отримання пенсії.

Для застрахованих осіб і пенсіонерів існують такі види обставин, про які слід повідомити ПФУ:

  • отримання нового зразка паспорта громадянина України – ID-картки;
  • отримання нового паспорта у разі викрадення або втрати старого;
  • зміна прізвища, ім’я та по батькові (надається новий паспорт громадянина України, свідоцтво про шлюб або інший документ, на підставі якого відбулися зміни);
  • зміна місця проживання (реєстрації);
  • виїзд на постійне місце проживання за кордон.

Пенсіонер має повідомити про ці обставини Пенсійний фонд у 10-денний термін.

Для внесення змін до пенсійної справи на вебпорталі е-послуг ПФУ необхідно:

  • авторизуватися за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису);
  • у лівому боковому меню обрати розділ «Щодо пенсійного забезпечення»;
  • у вкладці «Внесення змін до пенсійної справи» сформувати відповідну заяву та відправити до ПФУ.

На вебпорталі можна подати наступні види заяв для внесення змін до пенсійної справи:

  • про зміну способу виплати пенсії – подається у разі переведення пенсійної виплати з пошти у банк або навпаки;
  • про зміну виплатних реквізитів – у разі зміни банківських реквізитів або адреси проживання, якщо отримуєте пенсійні виплати через пошту;
  • про виплату частини пенсії на непрацездатних членів сім’ї особи, яка перебуває на повному державному утриманні;
  • про переведення виплати з «Укрпошти» на «Ощадбанк» через платіжну систему My transfer – дозволяє отримати пенсійну виплату грошовим переказом без відкриття банківського рахунку;
  • про зміну особистих даних пенсіонера – у разі зміни прізвища, ім`я, по батькові або паспортних даних.

Нагадаємо, у серпні у деяких українців збільшиться пенсія, йдеться про людей, які отримають право на доплату за віком. Надбавку нарахують пенсіонерам, яким протягом місяця виповниться 70, 75 і 80 років.

Питання встановлення вікових надбавок регулюється постановою Кабінету міністрів № 168 від 24 лютого 2023 року. Відповідно до неї така щомісячна компенсаційна виплата встановлюється особам, у яких загальний розмір пенсії з усіма надбавками не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, за 2020 рік (10 340,35 грн).

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Теги: Пенсійний фонд документи пенсіонери

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