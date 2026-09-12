«Бридко було слухати». Корецький вперше прокоментував скандал з «прокурорськими плівками»

Прем’єр заявив про інституційну відповідальність за корупційні скандали та пообіцяв підтримку антикорупційним органам

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький вперше публічно прокоментував корупційний скандал, пов’язаний із працівниками Офісу генерального прокурора. Він заявив, що був вражений змістом оприлюднених записів і назвав ситуацію неприпустимою, передає кореспондент «Главкома» з конференції Ялтинської європейської стратегії (YES).

«Корупційні скандали, які мали місце, зокрема останній з певними працівниками Генеральної прокуратури, – це, безумовно, неприпустимо. Бридко було слухати ті плівки», – сказав Корецький.

За його словами, крім кримінальної відповідальності фігурантів, має наставати й інституційна відповідальність. Він нагадав, що генеральний прокурор подав заяву про звільнення, а правоохоронні та антикорупційні органи мають продовжити розслідування.

Корецький також заявив про готовність уряду підтримувати роботу антикорупційних інституцій. За його словами, влада має забезпечити ухвалення необхідних законодавчих змін.

«Я добре оцінюю роботу антикорупційних органів, і мені здається, що є підтримка і на всіх рівнях, і в рамках антикорупційного законодавства», – зазначив прем’єр.

Він додав, що уряд працюватиме над формулюваннями законопроєктів, які стосуються діяльності антикорупційних інституцій, щоб парламент міг їх ухвалити та імплементувати в українське законодавство.

Водночас Корецький наголосив, що питання роботи антикорупційних органів пов’язане не лише із законодавством, а й із міжнародним фінансуванням України.

«Окрім інституційної потреби в цих законах, є потреба у фінансах. І прийняття цих законів напряму пов'язане з критично необхідною цього року для України міжнародною допомогою», – пояснив він.

За словами прем’єра, без необхідного фінансування Україна може зіткнутися з необхідністю затримувати або скорочувати частину державних платежів, щоб зосередити кошти на потребах Сил оборони. Корецький додав, що після надходження міжнародного фінансування уряд зможе відновлювати платежі, які були призупинені.

11–12 вересня у Києві пройшла щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії (YES), організована Фондом Віктора Пінчука. Цьогоріч слоганом конференції став вислів «Мир через силу зараз». Учасники обговорили перебіг російсько-української війни та перспективи її завершення, безпеку України й Європи, розвиток оборонних технологій, економічне відновлення та подальшу європейську інтеграцію України. Серед учасників – українські та іноземні політики, представники уряду, військові, дипломати, бізнесмени й експерти. Минулого року головною темою YES було питання «Як завершити війну?».

Нагадаємо, НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолює посадовець Офісу генерального прокурора. Її учасників підозрюють у «кришуванні» мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Раніше, у серпні, правоохоронці провели масштабну спецоперацію проти шахрайських кол-центрів по всій Україні. Під час 411 обшуків було припинено роботу 94 кол-центрів та ліквідовано 1794 робочі місця їхніх операторів. Правоохоронці вилучили понад $2 млн, комп'ютерну техніку, телефони, SIM-картки, банківські картки, криптогаманці та елітні автомобілі.