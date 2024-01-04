Нардепам для виїзду за кордон тепер треба отримувати інструктаж від МЗС

Затверджено перелік осіб, які мають погодити заяву нардепа на виїзд

Із нового року для народних депутатів України запроваджено нові правила роботи за кордоном під час виїзду у відрядження. Відтепер заява народного обранця не може розглядатись, якщо перед відрядженням він не отримав від Міністерства закордонних справ «тези» для його офіційних заяв і коментарів на міжнародній арені. Про це йдеться в розпорядженні спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука від 29 грудня 2023 року, яке є в розпорядженні LIGA.net.

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У документі йдеться, що заява нардепа про закордонне відрядження може не розглядатись, якщо під час попереднього виїзду депутат до початку відрядження не отримав «роз’яснення МЗС щодо зовнішньополітичного курсу України або погоджені МЗС тези офіційних заяв, коментарів народного депутата щодо реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин з питань, пов’язаних з темою відрядження за кордон».

Також заяву нардепа можуть не розглянути, якщо минулого разу він порушив строк перебування у відрядженні, самовільно змінив країну, перебував в інших країнах або не подав звіт після повернення.

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Крім того, в документі вказано перелік осіб, які мають погодити заяву нардепа на виїзд: це голова комітету Ради, до якого входить нардеп, голова фракції, голова депутатської групи, голова відповідної делегації Ради, а також перший заступник або заступник спікера парламенту. Після цих погоджень заява направляється Стефанчуку.

Як повідомлялося, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко 1 грудня заявив, що прикордонники не випустили його у відрядження до Польщі та США для участі в Саміті Міжнародного демократичного союзу. Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що прикордонники не випустили Порошенка за кордон через те, що його відрядження було скасовано.

Порошено хотів, щоб Феміда визнала протиправним та скасувала Указ президента №27 від 23 січня 2023 року щодо перетину державного кордону України в умовах воєнного стану. Зокрема, цей документ дозволяє виїзд народних депутатів за межі України виключно у службові відрядження.

Але Верховний суд повернув Порошенку його позовну заяву.