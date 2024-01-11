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Опозиція збирає підписи на відставку Стефанчука

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Опозиція збирає підписи на відставку Стефанчука
фото: Руслан Стефанчук/Facebook

Ірина Геращенко: «Почали збір підписів за відставку Стефанчука»

Депутати від «Європейської Солідарності» ініціюють збір підписів про відставку голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

«Почали збір підписів за відставку Стефанчука. За неспроможність організувати нормальну роботу парламенту, систематичне порушення регламенту, цькування опозиції, неповагу до Верховної Ради і перешкоджання діяльності народних депутатів як в залі, так і в міжпарламентській діяльності», – написала Геращенко.

Опозиція збирає підписи на відставку Стефанчука фото 1

Нагадаємо, раніше народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що у Верховній Раді панував хаос через дискусії щодо законопроекту про мобілізацію. 

Опозиція збирає підписи на відставку Стефанчука фото 2

«Зараз на Комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Я такого бардаку з прийняттям законопроєкту ще ніколи не бачив. Це якийсь цирк з конями і Стефанчуком», – обурився парламентар.

Раніше Гончаренко повідомив, що на сьогоднішньому засіданні, 11 січня, Верховна Рада може відправити скандальний законопроєкт про мобілізацію на доопрацювання і ухвалити документ у першому читанні 12 січня. Однак не виключене ухвалення законопроєкту і 11 січня. 

Також відомо, що народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко подала в суд на голову Верховної Ради Руслана Стефанчука. Вона заявляє про його «бездіяльність» у питанні закордонних відряджень. 

Теги: Верховна Рада депутат Ірина Геращенко Олексій Гончаренко опозиція Руслан Стефанчук

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