Опозиція збирає підписи на відставку Стефанчука

Ірина Геращенко: «Почали збір підписів за відставку Стефанчука»

Депутати від «Європейської Солідарності» ініціюють збір підписів про відставку голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

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«Почали збір підписів за відставку Стефанчука. За неспроможність організувати нормальну роботу парламенту, систематичне порушення регламенту, цькування опозиції, неповагу до Верховної Ради і перешкоджання діяльності народних депутатів як в залі, так і в міжпарламентській діяльності», – написала Геращенко.

Нагадаємо, раніше народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що у Верховній Раді панував хаос через дискусії щодо законопроекту про мобілізацію.

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«Зараз на Комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Я такого бардаку з прийняттям законопроєкту ще ніколи не бачив. Це якийсь цирк з конями і Стефанчуком», – обурився парламентар.

Раніше Гончаренко повідомив, що на сьогоднішньому засіданні, 11 січня, Верховна Рада може відправити скандальний законопроєкт про мобілізацію на доопрацювання і ухвалити документ у першому читанні 12 січня. Однак не виключене ухвалення законопроєкту і 11 січня.

Також відомо, що народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко подала в суд на голову Верховної Ради Руслана Стефанчука. Вона заявляє про його «бездіяльність» у питанні закордонних відряджень.