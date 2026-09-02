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Вибори до Держдуми Росії. Москва вирішила відкрити 17 дільниць у Придністров'ї

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Вибори до Держдуми Росії. Москва вирішила відкрити 17 дільниць у Придністров'ї
Москва вирішила провести голосування до Держдуми у Придністров'ї
фото: росЗМІ

Кишинів дозволив росіянам голосувати лише на території посольства РФ і назвав будь-які інші дільниці «недружнім кроком»

Росія планує відкрити 17 виборчих дільниць у невизнаному Придністров'ї для голосування на виборах до Державної думи РФ. Молдова не погоджувала їхню роботу та готує ноту протесту Москві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на молдовський телеканал TV8.

«Ми готуємо ноту протесту російській місії в Кишиневі, оскільки дізналися про плани відкрити на території Республіки Молдова більше виборчих дільниць на виборах у Російській Федерації, ніж було дозволено», – сказав Попшой.

За словами очільника молдовського МЗС, Кишинів дозволив Росії відкрити лише одну виборчу дільницю – на території російського посольства. «Будь-яка інша дільниця, яку відкриють без дозволу конституційної влади, – це недружній крок», – наголосив Попшой.

Раніше лідер невизнаного Придністров'я Вадим Красносєльський заявив, що у вересні Росія планує відкрити на території регіону 17 виборчих дільниць для голосування на виборах до Держдуми.

Придністров'я є міжнародно визнаною частиною Молдови, яка з початку 1990-х років фактично не контролюється центральною владою країни. На території регіону також перебувають російські військові.

Нагадаємо, раніше аналітики Інституту вивчення війни заявили, що російський диктатор Володимир Путін намагається використати майбутні вибори до Держдуми для подальшої мілітаризації російського суспільства.

Аналітики звернули увагу на виступ Путіна на з'їзді партії «Єдина Росія». На їхню думку, очільник Кремля намагається остаточно закріпити за нею роль «партії війни», а її можливу перемогу на виборах представити як доказ нібито загальнонародної підтримки продовження агресії проти України.

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Теги: росія вибори Молдова путін партії військові диктатор Москва

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