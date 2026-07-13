Курс валют 13 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок понеділка, 13 липня 2026 року. Порівняно з 12 липня долар, євро та польський злотий подешевшали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,49, євро – 50,86 грн, польського злотого – 11,69 грн.

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 44,4950 50,8600 59,7345 11,6994 55,1431 Ощадбанк 44,30 / 44,80 50,65 / 51,40 - - - Приватбанк 44,25 / 44,84 50,52 / 51,28 59,34 / 60,24 11,64 / 11,87 - ПУМБ 44,30 / 44,90 50,70 / 51,40 58,80 / 60,20 11,70 / 12,00 - monobank 44,40 / 44,69 50,55 / 51,20 - - - Райффайзен 44,30 / 44,72 50,50 / 51,19 57,30 / 60,60 11,20 / 12,20 52,30 / 56,20 OTP Bank 44,15 / 44,65 50,50 / 51,50 - - 54,75 / 55,75 Укрсиббанк 44,25 / 44,79 50,40 / 51,30 58,25 / 60,55 - 54,05 / 56,05

* курс валют станом на 08:50 13 липня 2026 року

За тиждень долар США, євро, польський злотий та швейцарський франк подешевшали. Водночас британський фунт подорожчав.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

До слова, з 4 вересня 2026 року Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом 2 тис. грн. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував можливий вплив введення в обіг нової банкноти.