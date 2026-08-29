Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Маловоддя охоплює захід України: які міста опинилися під загрозою

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Маловоддя охоплює захід України: які міста опинилися під загрозою
Маловоддя створило ризики для питного водопостачання в окремих регіонах України
фото: Державне агентство водних ресурсів України (ілюстративне)

Калуш та окремі населені пункти Закарпаття зіткнулися з ризиком обмеження питного водопостачання, а у Вилковому виникла загроза через обміління Дунаю

Проблеми з маловоддям в Україні почали проявлятися ще в середині літа, а вже у серпні ситуація загострилася насамперед у західних областях. Про це в коментарі «Главкому» розповіла директорка «Greenpeace Україна» Наталія Гозак.

За її словами, тенденції до маловоддя почали проявлятися у другій половині липня, а вже в першій третині серпня почали надходити повідомлення про значне зниження рівня води, насамперед у західних областях України.

Серед населених пунктів, де виникли проблеми, Гозак назвала Калуш Івано-Франківської області та окремі населені пункти Закарпаття, де готувалися до можливого обмеження питного водопостачання.

«Зараз усі говорять про Калуш на Франківщині. Також я знаю, що на Закарпатті окремі населені пункти теж готувалися до обмеження питного водопостачання», – розповіла Гозак.

Окрема проблема виникла у Вилковому Одеської області. За словами експертки, місто безпосередньо не належить до територій, які найбільше потерпають від маловоддя, однак обміління Дунаю створило іншу небезпеку. Через низький рівень води в річці солона вода може просуватися вище за течією, що створює загрозу для джерел питного водопостачання Вилкового.

Причиною нинішньої ситуації Гозак називає кліматичну кризу та зміну характеру випадання опадів. «Це якраз наслідок зміни клімату, про який кліматологи говорять уже тривалий час і попереджають. Є досить багато результатів моделювання за різних сценаріїв», – пояснила директорка Greenpeace Україна.

Вона зауважила, що загальна кількість опадів на території України може суттєво не змінитися, однак змінюватиметься їхній розподіл. У результаті в одних місцевостях можуть спостерігатися надмірні опади та пов'язані з ними явища, а в інших – маловоддя, посуха та обміління малих річок.

Нагадаємо, через тривале маловоддя складна ситуація з водними ресурсами склалася у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій та Волинській областях. У Калуші через зменшення запасів води вже запроваджували погодинну подачу. Міський голова Андрій Найда попереджав, що в разі подальшого падіння рівня води на водозаборі наявних запасів може вистачити лише на чотири-п'ять днів.

28 серпня на Дністрі зафіксували найнижчий рівень води за 131 рік спостережень. Укргідрометцентр повідомив, що на річці триває активна фаза гідрологічної посухи.

Читайте також:

Теги: екологія Одещина Івано-Франківщина водопостачання Україна Закарпаття річка вода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

14 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 серпня, 00:00
Головне попередження Лукашенку. Війна для Білорусі стане дорогою в один кінець
Головне попередження Лукашенку. Війна для Білорусі стане дорогою в один кінець Авторська стаття
4 серпня, 11:05
Посуха охопила близько 38% земель Євросоюзу
Посуха дісталася Франції: бракує і води, і корму тваринам
21 серпня, 02:11
Залужний пояснив, що Україна зробила не так після 1991 року
Залужний назвав головну помилку України після здобуття Незалежності
24 серпня, 11:23
Поява «Глобального словника стійкості» викликала неоднозначну реакцію українців
Зеленська презентувала «Глобальний словник стійкості». Чому ініціатива підняла на вуха соцмережі
25 серпня, 15:00
Росія зіткнулася з кадровою кризою в армії на тлі великих втрат
Росія вичерпала ресурс добровольців для війни проти України
10 серпня, 12:59
Москва не погодилася на замороження війни по лінії зіткнення
Росія відмовилася від замороження війни по нинішній лінії фронту
18 серпня, 18:21
Головне свято Української держави. Як правильно писати і називати: пояснення мовознавиці
Головне свято Української держави. Як правильно писати і називати: пояснення мовознавиці
23 серпня, 19:37
Втрати ворога станом на 28 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 28 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Вчора, 06:58

Події в Україні

Трагедія на Київщині: внаслідок російської атаки загинули 27 людей
Трагедія на Київщині: внаслідок російської атаки загинули 27 людей
Україна готується посилити далекобійні удари по Росії: названо пріоритетні цілі
Україна готується посилити далекобійні удари по Росії: названо пріоритетні цілі
Військове керівництво РФ отримало завдання щодо Києва та Чернігова
Військове керівництво РФ отримало завдання щодо Києва та Чернігова
Очевидиця розповіла про перші хвилини після вибухів під Києвом
Очевидиця розповіла про перші хвилини після вибухів під Києвом
Маловоддя охоплює захід України: які міста опинилися під загрозою
Маловоддя охоплює захід України: які міста опинилися під загрозою
На Київщині під час ліквідації наслідків атаки загинув голова Дмитрівської громади
На Київщині під час ліквідації наслідків атаки загинув голова Дмитрівської громади

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 серпня 2026
88K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
71K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
62K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
46K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2026 року
Сьогодні, 08:32
День авіації України 2026: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 04:00
«Нафтогаз» закупив масажну олію, спорткрем та засіб від печії перед найважчою для України зимою
Вчора, 17:44
Місячний посівний календар на вересень 2026 року: коли краще збирати врожай
27 серпня, 22:15
Лукашенко раптово полетів до Росії на переговори з Путіним – ЗМІ
27 серпня, 18:18
В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
26 серпня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua