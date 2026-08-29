Маловоддя охоплює захід України: які міста опинилися під загрозою

Калуш та окремі населені пункти Закарпаття зіткнулися з ризиком обмеження питного водопостачання, а у Вилковому виникла загроза через обміління Дунаю

Проблеми з маловоддям в Україні почали проявлятися ще в середині літа, а вже у серпні ситуація загострилася насамперед у західних областях. Про це в коментарі «Главкому» розповіла директорка «Greenpeace Україна» Наталія Гозак.

За її словами, тенденції до маловоддя почали проявлятися у другій половині липня, а вже в першій третині серпня почали надходити повідомлення про значне зниження рівня води, насамперед у західних областях України.

Серед населених пунктів, де виникли проблеми, Гозак назвала Калуш Івано-Франківської області та окремі населені пункти Закарпаття, де готувалися до можливого обмеження питного водопостачання.

«Зараз усі говорять про Калуш на Франківщині. Також я знаю, що на Закарпатті окремі населені пункти теж готувалися до обмеження питного водопостачання», – розповіла Гозак.

Окрема проблема виникла у Вилковому Одеської області. За словами експертки, місто безпосередньо не належить до територій, які найбільше потерпають від маловоддя, однак обміління Дунаю створило іншу небезпеку. Через низький рівень води в річці солона вода може просуватися вище за течією, що створює загрозу для джерел питного водопостачання Вилкового.

Причиною нинішньої ситуації Гозак називає кліматичну кризу та зміну характеру випадання опадів. «Це якраз наслідок зміни клімату, про який кліматологи говорять уже тривалий час і попереджають. Є досить багато результатів моделювання за різних сценаріїв», – пояснила директорка Greenpeace Україна.

Вона зауважила, що загальна кількість опадів на території України може суттєво не змінитися, однак змінюватиметься їхній розподіл. У результаті в одних місцевостях можуть спостерігатися надмірні опади та пов'язані з ними явища, а в інших – маловоддя, посуха та обміління малих річок.

Нагадаємо, через тривале маловоддя складна ситуація з водними ресурсами склалася у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій та Волинській областях. У Калуші через зменшення запасів води вже запроваджували погодинну подачу. Міський голова Андрій Найда попереджав, що в разі подальшого падіння рівня води на водозаборі наявних запасів може вистачити лише на чотири-п'ять днів.

28 серпня на Дністрі зафіксували найнижчий рівень води за 131 рік спостережень. Укргідрометцентр повідомив, що на річці триває активна фаза гідрологічної посухи.