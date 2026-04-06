Курс валют 6 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок понеділка, 6 квітня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар і євро подешевшали, а злотий подорожчав. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,65 грн, євро – 50,31 грн, а польський злотий – 11,78 грн. Так, долар втратив 16 коп., євро – 14 коп., а злотий зріс на 1 коп.
Курс валют станом на 6 квітня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|43,6549
|50,3123
|58,2094
|11,7802
|54,5959
|
Ощадбанк
|43,35 / 44,00
|50,15 / 50,95
|51,45 / 53,45
|11,10 / 12,00
|45,05 / 47,40
|
Приватбанк
|43,30 / 43,90
|49,80 / 50,80
|57,22 / 58,25
|11,65 / 11.83
|54,55 / 59,90
|
ПУМБ
|43,30 / 43,90
|50,10 / 50,80
|56,80 / 58,20
|11,55 / 11,85
|
monobank
|43,45 / 43,95
|50,05 / 50,75
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|43,35 / 43,82
|49,90 / 50,77
|55,30 / 58,50
|11,20 / 12,10
|52,00 / 55,60
|
OTP Bank
|43,50 / 44,00
|50,00 / 50,95
|-
|-
|54,25 / 55,25
|
Укрсиббанк
|43,40 / 44,05
|50,00 / 51,00
|56,65 / 58,90
|-
|53,60 / 55,60
Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.
Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.
Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.
До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.
