Курс валют 6 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,65 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок понеділка, 6 квітня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар і євро подешевшали, а злотий подорожчав. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,65 грн, євро – 50,31 грн, а польський злотий – 11,78 грн. Так, долар втратив 16 коп., євро – 14 коп., а злотий зріс на 1 коп.

Курс валют станом на 6 квітня 2026 року

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 43,6549 50,3123 58,2094 11,7802 54,5959 Ощадбанк 43,35 / 44,00 50,15 / 50,95 51,45 / 53,45 11,10 / 12,00 45,05 / 47,40 Приватбанк 43,30 / 43,90 49,80 / 50,80 57,22 / 58,25 11,65 / 11.83 54,55 / 59,90 ПУМБ 43,30 / 43,90 50,10 / 50,80 56,80 / 58,20 11,55 / 11,85 monobank 43,45 / 43,95 50,05 / 50,75 - - - Райффайзен 43,35 / 43,82 49,90 / 50,77 55,30 / 58,50 11,20 / 12,10 52,00 / 55,60 OTP Bank 43,50 / 44,00 50,00 / 50,95 - - 54,25 / 55,25 Укрсиббанк 43,40 / 44,05 50,00 / 51,00 56,65 / 58,90 - 53,60 / 55,60

* курс валют станом на 08:00 6 квітня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.

Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.