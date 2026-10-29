Курс валют 29 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,59 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок четверга, 29 жовтня 2026 року. Порівняно з 28 жовтня, долар, євро та злотий подешевшали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,59 грн, євро – 50,76 грн, польського злотого – 11,52 грн.
Курс валют станом на 29 жовтня 2026 року
|
Валюта
Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|45,5923 ↓
|50,7666 ↓
|60,5858 ↓
|11,5261 ↓
|54,9192 ↓
|
Ощадбанк
|45,50 / 45,98
|50,50 / 51,40
|59,20 / 61,30
|11,20 / 11,80
|53,60 / 55,50
|
Приватбанк
|45,45 / 45,87
|50,56 / 51,81
|60,37 / 60,97
|11,48 / 11,65
|-
|
ПУМБ
|45,40 / 46
|50,60 / 51,30
|59,80 / 61,20
|11,35 / 11,65
|-
|
monobank
|45,46 / 45,86
|50,63 / 51,33
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|45,40 / 46,15
|50,60 / 51,30
|58,50 / 62,20
|10,90 / 11,90
|52,50 / 56,30
|
OTP Bank
|45,41 / 45,75
|50,33 / 51,15
|60,12 / 61,33
|-
|54,44 / 55,46
|
Укрсиббанк
|45,40 / 45,99
|50,55 / 51,45
|59,55 / 61,85
|-
|53,85 / 55,85
За тиждень долар США, євро, британський фунт стерлінгів та швейцарський франк подорожчали, а польський злотий подешевшав.
Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.
До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.
Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.
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