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Курс валют 29 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Курс валют 29 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на 29 жовтня 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,59 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок четверга, 29 жовтня 2026 року. Порівняно з 28 жовтня, долар, євро та злотий подешевшали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,59 грн, євро – 50,76 грн, польського злотого – 11,52 грн.

Курс валют станом на 29 жовтня 2026 року

Главком Валюта
Банк
USD EUR GBP PLN CHF
НБУ НБУ
 45,5923  50,7666 60,5858 11,5261 54,9192
Ощадбанк Ощадбанк
 45,50 / 45,98 50,50 / 51,40 59,20 / 61,30 11,20 / 11,80 53,60 / 55,50
Приватбанк Приватбанк
 45,45 / 45,87 50,56 / 51,81 60,37 / 60,97 11,48 / 11,65 -
ПУМБ ПУМБ
 45,40 / 46 50,60 / 51,30 59,80 / 61,20 11,35 / 11,65 -
monobank monobank
 45,46 / 45,86 50,63 / 51,33 - - -
Райффайзен Райффайзен
 45,40 / 46,15 50,60 / 51,30 58,50 / 62,20 10,90 / 11,90 52,50 / 56,30
OTP Bank OTP Bank
 45,41 / 45,75 50,33 / 51,15 60,12 / 61,33 - 54,44 / 55,46
Укрсиббанк Укрсиббанк
 45,40 / 45,99 50,55 / 51,45 59,55 / 61,85 - 53,85 / 55,85
* курс валют станом на 09:17 29 жовтня 2026 року

За тиждень долар США, євро, британський фунт стерлінгів та швейцарський франк подорожчали, а польський злотий подешевшав.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

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До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.

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Теги: Нацбанк НБУ гроші курс валют валюта

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