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Садовий розповів, як заробляв перші гроші у 16 років

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Андрій Садовий розповів про своїх батьків
фото: скриншот Слава Дьомін /YouTube

Андрій Садовий розповів, як батьки ставилися до його підліткового бізнесу

Мер Львова Андрій Садовий у 16 років почав заробляти свої перші гроші. Посадовець розповів в інтерв’ю Славі Дьоміну розповів, як саме він отримав свої власні гроші у підлітковому віці, пише «Главком».

На початку 1990-х років у Львові продавали годинники, їх до міста завозили із Польщі. Тоді у юного Садового й виникла ідея продавати годинники за підвищеною ціною. Для цього майбутній мер їздив до Дніпра. «Я їх міг купити з десяток, поїхати в Дніпро і продати там у декілька разів дорожче. Це мені було 16 років», – розповів Садовий.

За словами Андрія Садового, його батьки не знали, навіщо він їздить до іншого міста у 16 років. Проте він запевнив, що з батьками мав «прекрасні» стосунки. «Я був на практиці, кудись там їздив. У мене є довіра до моїх дітей. А чому вона є? Тому що в мене була довіра від мами, від тата. Мама завжди за все переживає. Але я говорю: «Мама, спокійно, все нормально, вже розслабилися», – пояснив мер.

Також Садовий розповів, що його мати закінчила університет імені Івана Франка, після чого викладала історію, а також була майстром виробничого навчання. Батько посадовця все життя працював на автобусному заводі інженером. «Тобто гроші водилися в родині. Я не пам'ятаю, щоб ми були голодні», – додав він.

Також Андрій Садовий розповів, скільки заробляє та куди витрачає зарплату мера.

Нагадаємо, міський голова Львова Андрій Садовий зізнався, скільки коштує його одяг. За словами Садового, взуття, у якому він з'явився на вулицях Львова, носить уже третій рік, тож ціни не пам’ятає. Одяг мера Львова від українського виробника.

Також повідомлялося, у Львові поліцейські встановили особу зловмисника, який облив мера Андрія Садового. Інцидент стався 15 травня, коли перехожий підбіг до мера та зненацька облив його невідомою рідиною.  Андрій Садовий прокоментував цей інцидент. За словами Садового, після інциденту він просто переодягнувся та продовжив робочий день

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Теги: діти гроші Андрій Садовий Львів

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