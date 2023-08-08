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Ринок нерухомості. Експерт розповів, які квартири купуватимуть восени найбільше

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Ринок нерухомості. Експерт розповів, які квартири купуватимуть восени найбільше
Серед українців вкрай низький попит на нове житло
фото: Главком

Найбільш активні компанії, що поновили будівництво власних об’єктів, зокрема в Києві, готові запропонувати покупцям житла суттєві знижки

Через зниження облікової ставки та низьку інфляцію восени цінова ситуація на первинному ринку житла залишатиметься стабільною. Найближчим часом покупців переважно цікавитимуть оселі площею від 40 м2 до 70 м2 з високим ступенем готовності у відносно безпечних містах та локаціях. Таку думку висловив Володимир Семенцов, співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development.

Зараз відсутні будь-які причини для збільшення вартості житла на первинному ринку. Натомість найбільш активні компанії, що поновили будівництво власних об’єктів, зокрема в Києві, готові запропонувати покупцям суттєві знижки, які варіюються від 2,5% до 10%. При цьому, це офіційні, «рекламні» дисконти, а для покупців, які готові придбати житло за повну вартість, реальні знижки можуть сягати 15-18%.

Одним з основних факторів, які впливають на цінову стабільність на первинному ринку, є суттєве зниження курсу валют порівняно з кінцем минулого року. Так, із січня по липень готівковий курс долара до гривні знизився на 7,5-8%. Крім того, у вересні-жовтні НБУ може вдатися до часткової лібералізації валютного ринку з подальшим зниженням курсу долара ще на 1-1,5%.  

«Зазвичай виробники будівельних матеріалів та девелопери прив’язують свою цінову політику саме до курсу американської валюти. Економічна ситуація в країні свідчить про те, що до кінця 2023 року підстав для зростання цін через курсові «катаклізми» долара фактично відсутні», – сказав фахівець.

Ще одним важливим фактором, що впливатиме на рівень цін, є вкрай низький попит на нове житло. За 1,5 місяця після старту пільгової іпотечної програми «єОселя» в об’єктах, що зводяться, на первинному ринку за цією програмою було укладено лише до 10 угод, що явно поки не є стимулом для зростання попиту.

«Фактично інших джерел для зростання попиту наразі просто не існує, адже війна триває і добробут більшості громадян явно не стає кращим», – підкреслив експерт. 

Щодо рівня попиту, то на первинному ринку житла він не перевищує 20-35% від обсягів лютого 2022 року і навряд чи суттєво зросте до кінця поточного року. До того ж цікавість потенційних покупців в основному сконцентрована на готових об’єктах або ЖК із високим ступенем готовності (від 70%), на яких ведуться активні будівельні роботи, коли ризики від вкладання коштів в новобудови зведені до мінімуму. 

Найближчим часом покупців переважно цікавитимуть оселі площею від 40 м2 до 70 м2 з високим ступенем готовності у відносно безпечних містах та локаціях (де відсутні стратегічні, військові чи логістичні об’єкти, які потенційно можуть стати мішенню для терористичних ракетних чи дронових атак країни-агресора). 

«Через надмірно високі «воєнні» ризики та щоб уникнути придбання квартири в ЖК, введення якого в експлуатацію може затягнутися на невизначений термін, для покупців дуже важливим є реальна, а не «удавана» активність на будмайданчиках», – зазначив Семенцов.  

Активна фаза попиту триватиме до середини вересня-жовтня – до початку нового опалювального сезону. Адже існує дуже висока ймовірність нових атак на енергооб’єкти України, що фактично гальмуватиме не лише будівельні роботи, а й психологічно впливатиме на активність покупців. Ще однією обставиною, що може стримувати попит, є відсутність страхування «воєнних» ризиків.

Нещодавня ракетна атака на новобудову в Дніпрі поставила питання необхідності запровадження страхування ризиків для покупців. Адже досі в типових угодах на придбання майнових прав на об’єкт, що буде побудований в майбутньому (тобто, майбутню квартиру), поняття «форс-мажору» не враховує ризики від руйнації чи пошкодження об’єкта внаслідок воєнних дій, відповідно відсутні будь-які обов’язки девелопера перед покупцем в разі виникнення таких обставин.

Крім того, у найближчі два-три роки в Україні активно розвиватимуться міксовані формати житла (житло і комерційна нерухомість в одному проєкті в пропорції 60-70% житлової частини та 40-30% комерційної), об’єкти логістичної та торговельної нерухомості (складські хаби, приміщення «під ключ» під мережеві гіпермаркети тощо), а також сервісні апартаменти у самодостатньому форматі live-work-play (з наявним готельним обслуговуванням, кав’ярнями, магазинами, спортивними центрами тощо).

До слова, у серпні вартість оренди підскочила в усіх без винятку сегментах. Зменшення кількості обстрілів столиці сприяє відновленню ринку нерухомості – у Києві стрімко дорожчає оренда житла: динаміка цін.

Раніше заступниця мера Києва Віталія Кличка розказала, кому зараз дають безкоштовно житло у столиці.

Як відомо, в Україні зріс попит на житло в кредит: названо найбільш популярні регіони.

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Теги: нерухомість житло

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