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Оператор суфлера Трампа заробив статок на ставках щодо його промов

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Оператор суфлера Трампа заробив статок на ставках щодо його промов
Трамп ознайомлений із ситуацією та вважає її «глибоко прикрою і ганебною»
фото з відкритих джерел

Американський регулятор підозрює технічного асистента Трампа у заробітку понад $100 тис. на ставках на слова президента

Технічний асистент президента США, який готує його промови до виступів ще з 2016 року, потрапив під підозру федеральних регуляторів через ставки на зміст промов свого шефа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ABC News та Der Spiegel.

Йдеться про Ґабріеля Переса – оператора телесуфлера, який супроводжує Дональда Трампа з 2016 року і має доступ до текстів його виступів ще до того, як вони лунають публічно. За даними джерел, ознайомлених із перебігом справи, Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) з'ясувала, що співробітник робив ставки на прогнозному ринку Kalshi – у розділі «Mentions», де користувачі прогнозують, чи прозвучать під час публічного виступу певні слова, фрази або теми. Ймовірно, Перес заздалегідь знав зміст промов, оскільки саме він готує текст до суфлера.

Оператор суфлера Трампа заробив статок на ставках щодо його промов фото 1
фото: abcnews

Платформи на кшталт Kalshi та Polymarket дозволяють ставити на ймовірність настання певної події в майбутньому. Polymarket у США офіційно не ліцензований, тоді як Kalshi формально регулює CFTC – утім, і цей статус лишається предметом суперечок серед американських законодавців.

За три місяці Перес зробив ставки на понад десяток промов Трампа. Серед них – лютневе звернення до Конгресу, грудняче телезвернення в прайм-тайм, січневий виступ на Всесвітньому економічному форумі в Давосі та березнева церемонія вручення Медалі Пошани. Ставив технічний асистент і на виступ президента перед Економічним клубом Детройта – варто зауважити, що саме тоді Трамп заявив, що часто відходить від тексту в суфлері. Слідчі вважають, що Перес враховував цю особливість і встигав скасовувати вже зроблені ставки просто під час виступу, якщо потрібні слова не звучали.

Підозрілу активність першою виявила сама біржа. Очільник відділу правозастосування Kalshi Роберт ДеНо написав, що угоди привернули увагу служби моніторингу компанії, яка самостійно повідомила про них CFTC.

У Білому домі підтвердили, що співробітника відсторонили від роботи. Прессекретарка президента Керолайн Лівітт заявила на брифінгу, що Переса відправили у відпустку без збереження зарплати. За її словами, Трамп ознайомлений із ситуацією та вважає її «глибоко прикрою і, чесно кажучи, ганебною». Лівітт також наголосила, що в Білому домі діють суворі етичні стандарти, які забороняють подібні угоди. Ще в березні в адміністрації оприлюднили внутрішній меморандум, що забороняв співробітникам використовувати непублічну інформацію для торгівлі на ринках прогнозів.

Перес уже дав свідчення федеральним регуляторам і визнав частину здійснених угод. Прокуратура кримінальну справу не відкрила – CFTC натомість розглядає можливість позасудового врегулювання претензій.

Подібні скандали навколо оточення Трампа траплялися й раніше. У квітні Міністерство юстиції звинуватило військовослужбовця в заробітку понад $400 тис. на Polymarket завдяки таємній інформації про плани затримання венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро. А в червні Трамп помилував колишнього конгресмена-республіканця Стівена Баєра, якого 2023 року визнали винним у чотирьох епізодах шахрайства з цінними паперами через інсайдерську торгівлю та засудили до 22 місяців ув'язнення.

До слова, підозри в інсайдерській торгівлі навколо Трампа виникали й раніше: невідомий трейдер заробив сотні мільйонів доларів на ставках проти нафтових ф'ючерсів за лічені хвилини до заяв Трампа щодо Ірану – загальний обсяг підозрілих угод тоді сягнув $7 млрд.

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Теги: прокуратура Дональд Трамп Міністерство юстиції біржа Меморандум Вашингтон

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