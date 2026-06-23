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Навіть союзники відвертаються? Трамп зіткнувся з проблемою в Європі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Навіть союзники відвертаються? Трамп зіткнувся з проблемою в Європі
Трамп втрачає головну політичну опору в Європі
фото: Reuters

Праві та націоналістичні партії дедалі частіше дистанціюються від президента США, побоюючись втратити підтримку виборців

Президент США Дональд Трамп почав втрачати політичну привабливість навіть серед своїх традиційних союзників у Європі. Праві та націоналістичні сили, які ще недавно охоче демонстрували близькість до американського лідера, нині дедалі частіше намагаються дистанціюватися від нього напередодні важливих виборів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Підтримка Трампа стає політичним тягарем

Видання зазначає, що підтримка з боку Трампа, яка раніше вважалася перевагою для європейських правопопулістських партій, поступово перетворюється на політичний ризик. Причинами називають торговельні суперечки між США та Європою, заяви американського президента щодо Гренландії, а також військову кампанію проти Ірану, яка спричинила зростання цін на енергоносії.

На думку співрозмовників Politico, зв'язок із Трампом може відштовхувати поміркованих виборців і створювати додаткові проблеми для політиків, які претендують на перемогу на виборах.

Європейські праві дистанціюються від президента США

Одним із найяскравіших прикладів видання називає прем'єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні. Попри те, що раніше її вважали однією з найближчих союзниць Трампа в Європі, останнім часом між політиками виникли публічні суперечки.

Після того як Трамп заявив, що Мелоні нібито просила про спільне фото під час саміту G7, очільниця італійського уряду відповіла досить різко. «У будь-якому разі, моя популярність – не ваша справа. Раджу вам зосередитися на своїй», – заявила Мелоні.

Схожі настрої спостерігаються і у Франції. Лідер партії «Національне об'єднання» Жордан Барделла в інтерв'ю Politico відкинув підтримку Трампа та назвав поведінку американського президента непередбачуваною.

Французький соціолог Жан-Ів Дормаген вважає, що Трамп поступово стає політичною проблемою навіть для близьких до нього політичних сил.

«Трамп насправді створює проблеми для цих лідерів. Хоча їхні виборці неоднозначно ставляться до Трампа, вони дедалі частіше сприймають його як загрозу», – зазначив він.

Опитування, проведене дослідницькою групою Cluster17 у країнах Європейського Союзу, показало, що навіть серед прихильників правих партій лише відносно невелика частина респондентів вважає Трампа «другом Європи».

Різні підходи до відносин зі США

Також знижується рівень довіри до США як до стратегічного партнера. За даними червневого опитування Politico, лише 31% прихильників «Альтернативи для Німеччини» та 36% виборців французького «Національного об'єднання» назвали Сполучені Штати надійним союзником.

Особливо помітні зміни в Німеччині та Італії, де праві політичні сили традиційно демонстрували прихильне ставлення до американського президента. Зокрема, в Німеччині представникам «Альтернативи для Німеччини» навіть рекомендували скоротити кількість поїздок до США перед важливими виборами.

Водночас не всі праві сили в Європі поспішають дистанціюватися від Вашингтона. Польська партія «Право і справедливість» продовжує підтримувати тісні контакти з адміністрацією Трампа. У Варшаві вважають, що добрі відносини зі США залишаються важливим фактором безпеки та можуть приносити політичні дивіденди на внутрішній арені.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп публічно розкритикував низку союзників по НАТО, зокрема Італію та Німеччину. Президент США заявив, що ці країни не підтримали Вашингтон під час загострення ситуації навколо Ірану, та назвав їх «дуже поганими» союзниками.

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Теги: Дональд Трамп США Європейський Союз

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