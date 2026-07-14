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Змова чи хвороба? Трамп висловився про смерть Ліндсі Грема

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Змова чи хвороба? Трамп висловився про смерть Ліндсі Грема
Трамп розкритикував перевірку ФБР після смерті Ліндсі Грема
скриншот з відео

Президент США заявив, що не бачить ознак злочину, а теорії змови навколо смерті сенатора назвав безпідставними

Президент США Дональд Трамп прокоментував смерть американського сенатора Ліндсі Грема та заявив, що не вбачає жодних ознак злочину. За словами глави Білого дому, найімовірнішою причиною смерті стали проблеми зі здоров'ям, а поширені у суспільстві теорії змови не мають під собою підстав. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву політика.

Трамп зазначив, що, за наявною у нього інформацією, Ліндсі Грем мав серйозні проблеми із серцево-судинною системою.

«Спочатку я чув, що це були закупорені артерії. Бо у нього дійсно були закупорені артерії. У нього були проблеми з цим. Шкода, що він не дбав про себе краще. Це щось таке, що майже неможливо виявити, і якщо це трапляється, то мало що можна з цим вдіяти», – сказав Трамп.

Водночас американський президент наголосив, що не бачить жодних підстав пов'язувати смерть сенатора із кримінальним правопорушенням.

«Я не бачу в цьому нічого злочинного. Я знаю, що ходять всілякі теорії змови, і вважаю, що ФБР марнує свій час, якщо займається цим», – заявив глава Білого дому.

За словами Трампа, припущення про можливу змову навколо смерті Ліндсі Грема не підтверджуються жодними фактами. Смерть сенатора викликала широкий резонанс у США та за їхніми межами, оскільки Грем протягом багатьох років був одним із найвідоміших американських політиків, а після початку повномасштабної війни Росії проти України послідовно виступав за посилення військової та фінансової підтримки Києва.

Нагадаємо, американський сенатор Ліндсі Грем помер увечері 11 липня після короткочасної раптової хвороби. Він був одним із найактивніших прихильників України в Конгресі США та неодноразово закликав до посилення санкційного тиску на Росію.

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Теги: росія ФБР Дональд Трамп смерть США хвороба

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