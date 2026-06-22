Збитки на 257 млн грн: на Київщині викрито двох підприємців, які незаконно продавали воду

Вручення підозри за нелегальне викачування питної води зі свердловини керівнику приватного підприємства у Фастівському районі

За версією слідства, підприємці роками незаконно використовували водойми та землі водного фонду Київщини

У Броварському та Фастівському районах Київської області правоохоронці оголосили підозри двом керівникам підприємств, які організували нелегальний видобуток та продаж підземних вод. Своїми діями вони завдали державі збитків на понад 257 млн грн. Про це повідомили у поліції та прокуратурі Київської області, інформує «Главком».

За даними слідства, зловмисники налагодили масштабний незаконний бізнес у двох районах області:

У Броварському районі підозру отримав керівник комунального підприємства. Упродовж 2023–2025 років він без жодних дозвільних документів викачав зі свердловини понад 70 тисяч кубометрів води. Її фасували у пластикову тару та продавали. У такий спосіб «ділку» вдалося вторгувати 39,7 млн грн.

На Фастівщині керівник приватного підприємства без спеціального дозволу використовував промислову свердловину. Протягом 2024–2025 років він забезпечив незаконне викачування майже 11,4 тисячі кубічних метрів підземних вод, які після очищення також розливали у пластикові пляшки на продаж. Сума збитків державі тут склала майже 218 млн грн.

Вручення підозри керівнику комунального підприємства у Броварському районі фото: Київська обласна прокуратура/Telegram

Обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 240 Кримінального кодексу України (незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення). Санкція статті передбачає покарання до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці Києва вручили підозру посадовиці одного із відділів Департаменту містобудування та архітектури Київської міської держадміністрації (КМДА). За даними слідства, вона брала хабарі за сприяння у погодженні дозволів на розміщення зовнішньої реклами. Хабарі надходили на банківську картку, оформлену на чоловіка затриманої, який, за даними слідства, не знав про походження цих грошей.

Також у Києві судитимуть колишнього інспектора відділу благоустрою та екології Дніпровської РДА, який вимагав гроші у підприємця за незаконне розміщення об'єктів. За даними слідства, посадовець налагодив схему отримання неправомірної вигоди від власника автоматів із питною водою. За $1,5 тис. інспектор обіцяв «не помічати» водомати, встановлені у Дніпровському районі без відповідних дозволів.