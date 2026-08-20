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Квартири у Вінниці дорожчають швидше, ніж у Києві: скільки коштує житло

Кароліна Терещенко
glavcom.ua
Кароліна Терещенко
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Квартири у Вінниці дорожчають швидше, ніж у Києві: скільки коштує житло
Житло у Вінниці дорожчає на тлі високого попиту
колаж: glavcom.ua

За рік однокімнатні квартири подорожчали на 24%

Вінниця залишається одним із відносно спокійних міст центральної частини країни, тому попит на житло тут не спадає, а разом із ним продовжують зростати й ціни – як на вторинному, так і на первинному ринках.

«Главком» проаналізував статистику ЛУН і з'ясував, скільки зараз коштують квартири у Вінниці.

Скільки коштують квартири на вторинці

Медіанна ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку Вінниці сьогодні становить $56 тис. – за рік вона зросла на 24%. Двокімнатні квартири коштують у середньому $78 тис. (+13% за рік), трикімнатні – $90 тис. (+7%).

Медіанні ціни на квартири у Вінниці на вторинному ринку за останній рік
Медіанні ціни на квартири у Вінниці на вторинному ринку за останній рік
графіка: ЛУН

Найпомітніше за останні пів року подорожчали саме однокімнатні квартири: з лютого їхня медіанна ціна піднялася на 13,2%. Щоправда, за останній місяць ціни на такі квартири дещо просіли – на 1,75%.

Двокімнатні квартири за шість місяців стали дорожче на 4%, а за липень на 2,6%. Трикімнатні додали до вартості 1,1% за пів року, а за останній місяць 5,8%.

За останні пів року найбільше подорожчали однокімнатні квартири
За останні пів року найбільше подорожчали однокімнатні квартири
графіка: ЛУН

Чому дорожчає житло у Вінниці

Одна з головних причин подорожчання нерухомості – високий попит при обмеженій пропозиції. Вінниця залишається привабливою для людей, які шукають житло у відносно безпечному великому місті. Додатковий попит формують і державні програми придбання житла, зокрема «єОселя» та «єВідновлення».

Забудовники також піднімають ціни, бо будувати стало дорожче. Зросли витрати на будматеріали, зарплати працівникам, доставку та електроенергію. Через це дорожчають новобудови, а за ними – і квартири на вторинному ринку. Власники готового житла бачать, скільки коштують нові квартири, і теж підвищують ціни.

При цьому у Вінниці не так багато хороших квартир, як хотіли б покупці. Найбільше шукають житло у хорошому районі, у новому будинку або квартиру з ремонтом, куди можна одразу заїхати. На такі квартири попит вищий, тому їхні власники можуть ставити більшу ціну.

Що відбувається на первинному ринку

На первинному ринку Вінниці квадратний метр дорожчає ще помітніше, ніж на вторинному. Медіанна стартова ціна «квадрата» по місту зараз становить 53 600 грн (приблизно $1190) – це на 28,8% більше, ніж рік тому, і на 19% більше, ніж пів року тому. За останній місяць ціни піднялися ще на 0,9%.

Медіанна стартова ціна квадратного метра у новобудовах Вінниці зросла до 53,6 тис. грн
Медіанна стартова ціна квадратного метра у новобудовах Вінниці зросла до 53,6 тис. грн
графіка: ЛУН

Квадратний метр у комфорт-класі коштує $1100. Дорожче обійдеться бізнес-клас – близько $1260 за кв. м, і саме він за останні пів року подорожчав найбільше. Преміум-сегмент тримається на позначці близько $1230 за кв. м.

Ціни на квадратний метр у новобудовах Вінниці
Ціни на квадратний метр у новобудовах Вінниці
графіка: ЛУН

Наразі у Вінниці одночасно перебувають у продажу 93 секції в житлових комплексах, ще 65 – на етапі будівництва, а 14 котлованів проходять підготовчі роботи. Загалом із 2010 року в місті збудували 470 секцій житлових комплексів.

Що можна купити у Вінниці

На сайті ЛУН за запитом «однокімнатна квартира» у Вінниці є близько 2,2 тис. оголошень. Найдешевші варіанти стартують приблизно від $17 тис., але за ці гроші це переважно смарт-квартири площею до 20 кв. м.

Найдешевші однокімнатні квартири у Вінниці продають від $17 тис.
Найдешевші однокімнатні квартири у Вінниці продають від $17 тис.
скриншот з сайту ЛУН

Якщо хочеться повноцінну однокімнатну квартиру в новобудові, доведеться заплатити більше. Наприклад, квартиру без ремонту можна знайти приблизно за $25 тис.

Квартиру в новобудові можна придбати приблизно за $25 тис.
Квартиру в новобудові можна придбати приблизно за $25 тис.
скриншот оголошення

Найдорожча однокімнатна квартира, яку ми знайшли, коштує $280 тис. у ЖК Premier Tower на проспекті Космонавтів. Її площа – 77,2 кв. м. Продавець називає її «квартирою, яка не має аналогів у Вінниці».

Одна з найдорожчих однокімнатних квартир у Вінниці
Одна з найдорожчих однокімнатних квартир у Вінниці
дані: ЛУН

Двокімнатну квартиру можна придбати від $22 тис. На вулиці Лесі Українки продається житло у гуртожитку площею 56 кв.м.

Двокімнатні квартири у Вінниці можна знайти від $22 тис.
Двокімнатні квартири у Вінниці можна знайти від $22 тис.
скриншот з сайту ЛУН

За $35 тис. можна знайти квартиру в новобудові площею близько 95 кв. м, щоправда, без ремонту.

Квартиру в новобудові площею близько 95 кв. м пропонують за $35 тис.
Квартиру в новобудові площею близько 95 кв. м пропонують за $35 тис.
джерело: ЛУН

З найдорожчих у сегменті продається двокімнатна квартира вартістю $280 тис. у ЖК Premier Tower. Її площа становить 90 кв.м. Житло йде з хорошим ремонтом.

Тут же можна знайти, як пише власник, ексклюзивну квартиру за $275 тис. У перерахунку за квадратний метр, вона навіть дорожча за перший варіант.

Ціна найдорожчих двокімнатних квартир у Вінниці сягає $280 тис.
Ціна найдорожчих двокімнатних квартир у Вінниці сягає $280 тис.
скриншот оголошення

Трикімнатну квартиру у Вінниці можна знайти за $43 тис. До прикладу, за такі гроші продається житло площею 71,8 кв.м. на вулиці Академічна.

Ціни на трикімнатні квартири у Вінниці
Ціни на трикімнатні квартири у Вінниці
дані: ЛУН

А найдорожчі варіанти продаються у ЖК Premier Tower. Тут пропонується елітна квартира площею 180 кв.м. за $649 тис. Поряд житло з дизайнерським ремонтом за $345 тис., площа якого 111 кв.м.

Найдорожча пропозиція у добірці
Найдорожча пропозиція у добірці
скриншот з сайту ЛУН

Чого чекати восени

Ціни на квартири у Вінниці зараз зростають швидше, ніж у Києві. До прикладу, у столиці за рік однокімнатні квартири подорожчали на 8%, а у Вінниці на 24%.

Тому падіння цін на квартири у місті, схоже, чекати не варто. Первинний ринок продовжує дорожчати через високу собівартість будівництва, а на вторинному – власники квартир не поспішають знижувати ціни, доки зберігається стабільний попит з боку внутрішньо переміщених осіб та людей, що шукають відносно безпечне місто для життя.

Водночас це не означає, що квартири восени обов'язково різко підскочать у ціні. Після активного зростання ринок може трохи пригальмувати. Якщо покупців стане менше, продавцям доведеться робити знижки, особливо на квартири, які давно стоять у продажу або потребують ремонту.

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Теги: житло квартира Вінниця

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