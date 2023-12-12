Виплати та житло для українців у Ірландії: голова уряду розповів, що кардинально зміниться

Лео Варадкар сказав, що він пишається тим, що країна прийняла приблизно 100 тис біженців з України

Очільник уряду Ірландії запевнив, що уряд намагається вирішити питання із виплатами для біженців, але остаточне рішення ще не ухвалене

Кабінет міністрів Ірландії не приймав «жодних рішень» про скорочення підтримки українських біженців, заявив голова уряду Лео Варадкар. Проте підходи у питаннях надання житла та фінансової підтримки будуть змінені. Про це пише breakingnews.ie

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За словами Лео Варадкара, «деякі зміни» щодо соціальних виплат українцям, якщо вони отримують державне житло, ще обговорюватимуться владою. Раніше уряд країни заявив, що більше неможливо розміщувати всіх осіб, які просять міжнародний захист, на невизначений термін, а міністри розглядають можливість скорочення соціальної допомоги для тих, хто отримує житло.

Однак він додав: «Що нам потрібно буде зробити, це обговорити деталі, а потім в Кабінеті міністрів наступного тижня або через тиждень після зможе ухвалити зміни.

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«Основний принцип, який збираємося застосувати, полягає в тому, що те, що ми пропонуємо людям, які втікають з України в Ірландії, повинно бути подібним до того, що пропонується в інших частинах Західної Європи. У більшості випадків у Західній Європі людям пропонують житло, але не на невизначений термін. А якщо тобі житло – їжа, харчування, житло, тепло, світло – надає держава, ти не маєш отримувати повної соціальної допомоги», – зазначив очільник уряду.

На запитання, чи рішення пропонувати 220 євро на тиждень було помилкою, Варадкар сказав: «Я справді так не думаю. Нам вдалося прийняти близько 100 тис. людей з України в Ірландію, і я пишаюся країною, що нам це вдалося. Ірландцям доводиться подорожувати по всьому світу з різних причин і нас приймають у тих країнах, куди ми приїхали, і я радий, що ми змогли зробити це цього разу для народу України», – запевнив він

Голова уряду Ірландії сказав, що справа не в тому, що він може дозволити собі платити біженцям, а скоріше у «дефіциті» житла.

«Ми не хочемо опинитися в такому становищі, коли ми говоримо людям, що вам немає де зупинитися, але зараз ми перебуваємо в дуже складній ситуації, і пріоритетом буде піклуватися про жінок, дітей і людей, які мають особливі потреби. Давайте не забувати, що люди, які тікають від війни в Україні, чи люди, які тікають від воєн в інших частинах світу, взагалі не мають домівок. Їх будинків давно немає, їхніх шкіл немає. Вони продовжуватимуть їхати сюди, і ми повинні бути реалістичними та чесними з людьми щодо цього», – підсумував Лео Варадкар.

Влада Ірландії може найближчим часом ухвалити рішення про значне зменшення розмірів допомоги, що виплачується українським біженцям. Щотижневі виплати передбачається скоротити більш ніж уп'ятеро – з 220 євро до 38,8 євро. Цей крок зумовлений високими витратами. Уряд також розгляне обмеження терміну проживання у державному житлі для тих, хто тікає від війни до 90 днів.