Уряд подовжив спеціальну пільгову ціну на газ

Рішення про пільгову ціну на газ діятиме до 30 квітня 2025 року

За словами Шмигаля, найближча зима для України буде «дуже непростою»

Кабінет міністрів продовжив спеціальну пільгову ціну на газ для виробників тепла і побутових споживачів. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, найближча зима буде «дуже непростою».

«Жодного дня зараз не минає без рішень, роботи та підготовки до опалювального сезону. Ця зима буде дуже непростою. Попри ремонти та відновлення 24/7, у нас все ще залишається дуже багато пошкоджених об’єктів енергетики», – зазначив він.

Рішення про пільгову ціну діятиме до 30 квітня 2025 року, тобто до кінця наступного опалювального сезону.

Нагадаємо, як пише Financial Times, влітку 2024 року європейські трейдери використовують лише частину величезних сховищ природного газу в Україні. Російські атаки підвищили ризики, позбавивши зруйновану війною країну доходів.

Зазначається, що Україна має найбільші підземні сховища в Європі і минулого року надала компаніям ЄС цінний простір для зберігання надлишкового газу напередодні зими. Але обсяги європейського газу в червні та липні становили лише десяту частину ресурсу, який зберігався рік тому. Це пов'язано з весняними атаками РФ на енергетичну інфраструктуру України, включно зі спорудами для зберігання газу.

Як повідомлялося, Шостий апеляційний адміністративний суд дозволив компанії «Укрнафтобуріння», яка була відчужена в Ігоря Коломойського, відновити видобуток на Сахалінському родовищі.

До слова, протягом приблизно трьох тижнів із кінця серпня Європа недоотримуватиме обсяги газу, еквівалентні добовим потребам Італії чи Франції. Підприємства цієї галузі традиційно закриваються на обслуговування влітку, коли попит зазвичай нижче, але цього разу проблема накладається на період масштабної цінової волатильності над ринком газу.