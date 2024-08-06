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Нафтогаз похвалився збільшенням видобутку газу

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Нафтогаз похвалився збільшенням видобутку газу
Компанії Групи збільшують газовидобуток через запуск нових високопродуктивних свердловин
фото з відкритих джерел

Загальні обсяги видобутку за перші сім місяців року перевищують понад 8 млрд кубометрів блакитного палива

Компанії Групи Нафтогаз заявляє, що продемонстрували позитивну динаміку видобутку газу за перші сім місяців 2024 року. Загальні обсяги видобутку перевищили 8,6 млрд кубометрів, що на 7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це інформує Нафтогаз.

За словами очільника Групи Нафтогаз Олексія Чернишова, зростання видобутку забезпечене завдяки запуску нових високопродуктивних свердловин, впровадженню сучасних технологій та ефективній роботі зі старим фондом. Планові показники перевиконано на 2%.

«Компанії Групи збільшують газовидобуток через запуск нових високопродуктивних свердловин, впровадження нових технологій та ефективну роботу зі старим фондом. Планові показники перевищено на 2%. Робота не припиняється не тільки у центральних і західних областях, а й у східних – попри всі воєнні виклики»,– зазначив Чернишов.

Варто зазначити, що компанії Групи Нафтогаз продовжують видобуток газу не лише у центральних та західних областях, а й у східних, попри воєнні виклики.

Нагадаємо, лідер «Батьківщини», народна депутатка Юлія Тимошенко висловила впевненість, що ціна кіловата атомної енергії, яка і йде на потреби українського споживача – 97 копійок. Тому, на її думку, для підвищення вартості електроенергії до 4.32 грн не було жодних причин. 

Також повідомлялося, що українська зернова асоціація, яка об’єднує експортерів 90% української зернової продукції звернулась до депутатів Верховної Ради стосовно планів підвищення акцизів на дизпаливо та бензин.

До слова, ціни на таксі у Києві продовжують зростати, проте реальний дохід водіїв знизився під час війни.

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Теги: пальне робота бензин Юлія Тимошенко таксі

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