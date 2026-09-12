Курс валют 12 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,55 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок суботи, 12 вересня 2026 року. Порівняно з 11 вересня, долар, євро, британський фунт, польський злотий та швейцарський франк здешевшали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,64, євро – 51,76 грн, польського злотого – 12,04 грн.
Курс валют станом на 12 вересня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,5526
|51,7643
|60,2757
|11,9826
|54,8880
|
Ощадбанк
|44,30 / 44,85
|51,30 / 52,15
|58,95 / 60,95
|11,30 / 12,10
|53,90 / 55,50
|
Приватбанк
|44,10 / 44,70
|51,00 / 52,00
|-
|-
|-
|
ПУМБ
|44,30 / 44,90
|51,50 / 52,20
|59,40 / 60,80
|11,80 / 12,10
|-
|
monobank
|44,40 / 44,80
|
51,40 / 52,06
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|44,40 / 44,82
|51,40 / 51,93
|57,90 / 61,30
|11,25 / 12,25
|52,00 / 56,10
|
OTP Bank
|44,25 / 44,85
|51,25 / 52,15
|-
|-
|54,25 / 55,25
|
Укрсиббанк
|44,30 / 44,85
|51,30 / 52,20
|59,00 / 61,20
|-
|53,55 / 55,55
За тиждень долар США, євро, польський злотий, британський фунт стерлінгів і швейцарський франк подешевшали.
Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.
До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.
Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.
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