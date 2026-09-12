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Курс валют 12 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Курс валют 12 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на 12 вересня 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,55 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок суботи, 12 вересня 2026 року. Порівняно з 11 вересня, долар, євро, британський фунт, польський злотий та швейцарський франк здешевшали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,64, євро – 51,76 грн, польського злотого – 12,04 грн.

Курс валют станом на 12 вересня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 44,5526 51,7643 60,2757 11,9826 54,8880
Ощадбанк
 44,30 / 44,85 51,30 / 52,15 58,95 / 60,95 11,30 / 12,10 53,90 / 55,50
Приватбанк
 44,10 / 44,70 51,00 / 52,00 - - -
ПУМБ
  44,30 / 44,90 51,50 / 52,20 59,40 / 60,80 11,80 / 12,10 -
monobank
 44,40 / 44,80

51,40 / 52,06

 - - -
Райффайзен
 44,40 / 44,82 51,40 / 51,93 57,90 / 61,30 11,25 / 12,25 52,00 / 56,10
OTP Bank
 44,25 / 44,85 51,25 / 52,15 - - 54,25 / 55,25
Укрсиббанк
 44,30 / 44,85 51,30 / 52,20 59,00 / 61,20 - 53,55 / 55,55
* курс валют станом на 09:15 12 вересня 2026 року

За тиждень долар США, євро, польський злотий, британський фунт стерлінгів і швейцарський франк подешевшали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

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До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.

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Теги: Національний банк курс валют гроші гривня НБУ Нацбанк валюта

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